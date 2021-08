NIKOLA GA JE UDARIO SEKIROM, ALI DRAŠKO NIJE PAO, VEĆ SU KRENULI DA SE RVU: Počelo suđenje braći optuženoj za ubistvo biznismena

Braća Nikola (40) i Marko (35) Mladenović koji se sumnjiče da su 8. oktobra prošle godine ubili niškog privatnika Draška Ranđelovića danas su prvi put izvedeni pred sudsko veće Višeg suda u Nišu.

Mladenovići su dovedeni iz istražnog zatvora sa lisicama na nogama. Marko se izjasnio da nije kriv dok je Nikola rekao da će se braniti ćutanjem odnosno da neće iznositi odbranu. I posle iznesene Markove odbrane ostalo je nejasno zašto su se njegov brat Nikola i Draško sukobili nakon čega je privatnik ostao da mrtav leži u hali koja se nalazi u okviru "MIN Kopeksa" u kojoj je hteo da proizvodi repromaterijal za nameštaj.

- Dan ranije smo bili u jednom selu da donesemo razni alat od gedora i čekića do agregata za struju. Taj alat je bio u Draškovom džipu tako da smo otišli na posao kako bismo pripremali halu za proizvodnju. Skidao sam neke stare radijatore. Uzeo sam u jednom trenutku brusilicu i kad sam hteo da zamenim kamen, čuo sam galamu iz hale. Ušao sam u nju i video Nikolu i Draška kako stoje na metar i po jedan od drugog. Draško se nekako okrenuo prema meni i u tom trenutku ga je Nikola udario sekirom, ali Draško nije pao, već su počeli da se rvu. Ne znam da li mi je neko rekao ili sam ja to pomislio: "Ne mešaj se". Tada sam brzim hodom izašao iz hale i udaljio se prema kući - ispričao je Marko Mladenović.

Dodao je da je Nikola došao nakon dvadeset minuta do pola sata i doneo džak sa sobom.

- Rekao mi je da sednem na motor i da odnesem džak i da ga zapalim ili ga bacim u Nišavu. To sam i uradio jer je bio vrlo ljutit. Bacio sam džak u kome ne znam šta je bilo u Nišavu ispod mosta kod buvljaka. Tek kasnije mi je rekao kako je Draško skončao. Onda mi je rekao da idemo u "Min Kopeks" i da se pravimo da ništa nije uradio. Stigli smo tamo, video sam Draška kako leži, a oko njega je bila krv. Sačekao sam policiju na glavnoj kapiji. Draško i on su bili u jednom trenutku nerazdvojni prijatelji. Više je bio sa Draškom nego sa mnom. Ja sam bio angažovan oko tih poslova sređivanja hale u poslednjih mesec i po dana - rekao je Marko pred sudskim većem i dodao da mu je plata bila 115.000 dinara, a da je od te cifre dobio prvih 500 evra.

Na pitanje advokata "da li je bio na Draškovoj sahrani" odgovorio je potvrdno.

Otac optuženih dobacivao supruzi ubijenog Supruga pokojnog Draška Ana Vulić je ispričala da su braća dolazila u dvorište kuće gde su obavljali neke uobičajne stvari oko pripreme hale i da je njihov suprug na svaki način pomagao porodicu Mladenović. - Draško je bio privatnik i imao je nekoliko poslova. Iznajmljivao je dečije igračke, imao taksi firmu i slično. Imao je poverenja u Nikolu, ali kao saradniku na poslu. Nismo se kućno posećivali i nije dolazio kod nas na slave, rođendane i slavlja - rekla je uplakana supruga pokojnog Draška. Navela je da je Draško promenio prezime iz porodičnih razloga nakon što mu je umrla majka, a ne zbog toga što je nešto skrivio pa je hteo da se sakrije. Osumnjičenom Nikoli je dozvoljena reč pa je pitao udovicu "ko je vozio kad je Draško ranije bio osumnjičen za pokušaj ubistva u Severnoj Makedoniji" očigledno aludirajući da je on bio za volanom, a na šta je Vulićeva odgovorila da ne zna. Tada je iz publike ustao otac braće i dobacio nešto svedokinji, a sudija ga je udaljio iz sudnice.

Majka Nikole i Marka, Zorica, svedočila je na sudu i rekla da je htela da prijavi policiji Draška jer je jednom došao u alkoholisanom stanju i da sumnja da je bio pod narkoticima.

- Odakle znate da je bio pod narkoticima - upitao ju je sudija.

- Znam, zato što se to vidi. I sinovi su jedno vreme to koristili pa znam. Ja ga se nisam plašila, ali poslednjih godinu dana je situacija između Nikole i Draška bila neprijatna. Kad nam je dolazio u kuću, Nikola je govorio da ne ulazimo u tu sobu gde se oni nalaze. Nikola je stalno bio pod pritiskom. Kad sam htela da ga prijavim policiji Nikola mi je rekao: "Nemoj zbog Markove dece". Ne znam šta je to značilo, ali nisam. Nikola nikada nije rekao oko čega su imali sukob. Znam da je tog kritičnog dana tražio mast jer je imao povredu na ramenu i na čelu iznad oka. Rekao mi je da se povredio na poslu - ispričala je majka osumnjičene braće.

Advokatica odbrane je pitala Zoricu "da li je Draško vozio decu iz kuće Milenkovića kod lekara" na šta je majka Nikole i Marka potvrdila sa "da".

Svedočio je i Slobodan Milenković, koji tog dana nije bio tu, ali bio je uključen u poslove zajedno sa ostalom trojicom. On je rekao da je Draško stalno pomagao Nikolu i Marka, ali i da ne može da pretpostavi motiv teškog ubistva.

