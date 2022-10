UPLAŠIO SAM SE KADA SAM VIDEO MRTVOG OCA, NISAM IMAO PARA ZA SAHRANU: Otkriveni tužni detalji o porodici iz Novog Sada

Telo muškarca (59) pronađeno je juče u fazi raspadanja u Novom Sadu, u stanu u kom je živeo sa sinom (27), a na telu nisu uočeni tragovi nasilja, pa se pretpostavlja da je reč o prirodnoj smrti.

Za ceo slučaj se saznalo kada su stanari primetili da već nekoliko dana nisu videli ni muškarca, ni njegovog sina.

- Po zgradi u kojoj su živeli, istovremeno je počeo da se širi neprijatan miris. Komšije su odmah pozvale policiju koja je pokušala da provali vrata stana, ali je tada mladić sam otključao i pustio ih da uđu unutra - objasnio je izvor upoznat sa detaljima istrage.

On dodaje da je unutra zatečeno telo u fazi raspada i da je sa sinom, koji je, kako se pretpostavlja oko dve nedelje živeo sa mrtvim ocem u stanu, obavljen razgovor.

- Iako se veruje da je u pitanju prirodna smrt, telo je poslato na obdukciju. Kada su policajci pitali mladića zašto nije prijavio smrt roditelja, on je rekao da se uplašio kad je video oca mrtvog. Rekao je da on nije imao zdravstveno osiguranje, zbog čega je mislio da će on morati da snosi troškove sahrane, a za to, kako je tvrdio, nije imao novca - objašnjava izvor.

Nakon završenog uviđaja policija je odnela telo, a mladić je prebačen na psihijatriju.

(Kurir.rs / S. S.)