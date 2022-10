SRUŠIO SE MOST KOD OVČAR BANJE: Veliki broj turista povređen, strahuje se DA IMA MRTVIH

Veliki broj ljudi povređen je danas u Ovčar Banji kada se srušio most. Iako je prva informacija bila da je autobus sleteo sa puta, kako saznajemo, reč je o pešačkom mostu koji se srušio, a povređeni su putnici iz Zvornika iz Republike Srpske.

Turisti su došli da posete manastire i prema nezvaničnim informacijama ima i mrtvih.

Navodno, jedna žena je stradala, jer se uplela u rečnu travu, dok je veliki broj ljudi povređen.

Evakuacija ljudi i dalje traje, na licu mesta je Hitna pomoć.

Most je inače pešački u blizini manastrira Nikolje, a meštani taj most zovu "most kod Vidojevog restorana" i godinama je vam upotrebe.

Iako svi znaju da je most van upotrebe, meštani i turisti su ga koristili uz obavezu da most nikada ne bude preopterećen, odnosno da nikada na njemu ne bude više od dvoje, troje ljudi koji drže razmak.

