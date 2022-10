TAKVE GADOSTI JE SLAO DECI, DA MAJKE NISU MOGLE TO NI DA ČITAJU! Posle hapšenja bludnog instruktora folkora! UHAPŠEN MANIJAK

Instruktor folklora (40) iz Paraćina uhapšen je zbog sumnje da je seksualno uznemiravao svoje dve učenice (14) i slao im vulgarne poruke preko Fejsbuka i mobilnih aplikacija.

Nakon saslušanja njemu je određeno zadržavanje, a kako Kurir saznaje, časovi folkora održavali su se u jednom selu blizu Paraćina u lokalnoj osnovnoj školi. Meštani ovog sela kažu da su zgroženi i strahuju da dve devojčice nisu jedine žrtve uhapšenog trenera folklora.

Rekle učiteljici

- Osumnjičeni je u septembru došao kod nas u selo i od tada u osnovnoj školi drži časove. U ovom selu deca nemaju priliku da se bave sportskim ili nekim drugim vannastavnim aktivnostima, tako da kada je on počeo da drži časove, sve devojčice iz sela išle su na treninge folklora. Grupe dece bile su od prvog do osmog razreda - pričaju meštani.

x 2 meseca je osumnjičeni držao časove folklora u selu

- Posle hapšenja trenera, čuli smo da je on devojčicama konstantno slao vulgarne i uznemirujuće poruke, pozivao ih na piće i da budu nasamo i intimni. Možete da zamislite kakve su to gadosti, kada njihove majke nisu bile u stanju ni da pročitaju te poruke - kaže za Kurir uznemirena komšinica i dodaje:

- Za sve se saznalo, kada su dve devojčice skupile hrabrosti i požalile se prvo jedna drugoj, a potom i nastavnici srpskog jezika. Bile su uplašene i potresene. Nisu znale šta ih je snašlo, niti kako da odgovore na te jezive poruke. Koliko znam, nastavnica je krišom pozvala policiju, kako on ne bi načuo šta se sprema i kako ne bi pobegao. Sada mi pada na pamet da je on smišljeno izabrao da radi u seoskim sredinama, u nadi da ga devojčice od sramote neće prijaviti.

Meštani zabrinuti Bio je sam sa tolikom decom Žitelji sela kod Paraćina kažu da ih sada podilazi jeza i kad samo pomisle da je osumnjičeni manijak bio sam sa tolikom decom. - On je u toj školi sam držao časove. Prijavljen je da radi u Paraćinu, ali na svoju inicijativu organizovao je treninge i u obližnjim selima, čuli smo da je trenirao decu iz čak pet sela. Svi smo preplašeni što je pedofil bio među decom, a ne znamo ni da li je uopšte imao licencu za držanje tih časova - kažu zabrinuti žitelji paraćinskih sela.

Ni drugi žitelji ovog kraja nemaju lepe reči za uhapšenog muškarca. Čovek koji je u prošlosti trenirao uhapšenog, kaže da se on oduvek ponašao kao manijak.

Žalili se na njega

- Taj trener je kao mladić dolazio na moje časove, jer sam i sam trener folklora. Izbačen je iz moje grupe zbog krađe, pravi je prevarant. Krao je telefone, stvari drugih učenika, pa i novac. Mnogi su se žalili na njega i imali probleme s njim. Ne mogu da tvrdim, ali po pričama meštana, on je i ranije seksualno uznemiravao maloletnice, a slao im je neprimerene, seksualne poruke. Svi u okolini to znaju, samo nemaju dokaza za to - objašnjava naš sagovornik i dodaje da se priča da se uhapšeni već 10 godina tako ponaša.

- Kada ga upoznate, na prvu on izgleda lepo, sređeno i uvek je fin, ljubazan, te većina ljudi ne može ni da poveruje o kakvom manijaku je reč. A zapravo, on je vrlo problematičan i opasan - kaže poznanik uhapšenog.

Kurir.rs/ Iva Ogarević

