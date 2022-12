SVETISLAV IZNENADA IZAŠAO IZ AUTOBUSA I NESTAO: Identifikovano raskomadano telo pronađeno kod Niša NIKO NE ZNA ŠTA SE TAČNO DESILO

Analizom DNK materijala identifikovano je telo koje je pronađeno 9. novembra u selu Vrtište kod Niša.

Prema nezvaničnim saznanjima, upoređivanjem bioloških uzoraka dobijenih iz kostiju skeleta sa uzorcima srodnika, potvrđeno je da je reč o Svetislavu Radojičiću (82) iz Popovca koji je nestao 2. avgusta kada je sa vašara u Niškoj Banji pošao kući.

Rezultati DNK analize još nisu zvanično dostavljeni ćerki nestalog čoveka Danijeli Petković koja, međutim, ne sumnja da se ne radi o njenom ocu.

- Ne sumnjamo da nije on. Sve se poklapa. Te noći na sebi imao je plavo belu košulju, farmerice i bele sandale i poslednji put je viđen baš u Vrtištu. Dobila sam obaveštenje da je završena DNK analiza i da treba da se pošalje rezultat analize tužilaštvu, a onda tužilaštvo policiji. Kada stigne do policije mene će da obaveste. Nezvaničnu potvrdu imam da je to moj otac. Samo čekam da mi potvrde to i zvanično pa da vidim kakva je procedura oko preuzimanja tela. Dobro je što su ga makar pronašli jer ima slučajeva da se nestali nikada ne pronađu. Da makar možemo dostojanstveno da ga sahranimo. Makar da znamo gde mu je grob. Dvojica muškaraca koji su nestali pre njega nisu pronađena - kaže Danijela.

Svetislav je nestao u noći između 2. i 3. avgusta kad je sa vašara krenuo kući ka Popovcu. Vrlo je moguće da je promašio stanicu na kojoj je trebalo da siđe pa je nastavio još dve stanice i izašao u Vrtištu. Pregledavanjem kamera iz gradskih autobusa viđen je kako izlazi u Vrtištu gde mu se izgubio svaki trag.

Ostaci ljudskog skeleta otkriveni su 9. novembra nakon što je zlatni retriever meštanina Miće Markovića doneo u dvorište ljudsku lobanju i kičmu koje je našao na obližnjem napuštenom placu.

- Sedeo sam te večeri oko 21.30 sati sa komšijom Predragom Ranđelovićem u dvorištu. Pas je preskočio ogradu pa sam izašao posle nekog vremena da ga potražim. Video sam da da se vraća i otvorio mu kapiju. Nešto je nosi,a ja sma mislio da je lopta. Onda sam video da je to bila ljudska lobanja! Stavio sam je u kesu i pozvao policiju. U međuvremenu pas je izašao opet i doneo ljudsku kičmu. Došla je patrola policije i kriminalistička tehnika i za desetak minuta su našli leš u dvorištu obližnje napuštene kuće - ispričao je Marković.

TELO IZ PASI POLJANE I DALJE MISTERIJA Kostur koji je nađen 19. oktobra na njivi kod Pasi Poljane još nije identifikovan. Tada je uzet biološki materijal od rođaka nestalih Slaviše Milića iz Ćurline, Svetislava Radojičića (82) iz Popovca i Dragoljuba Božinovića (85) iz Niša, ali se pokazalo da nije niko od njih. Milić je nestao u periodu između marta i novembra 2020. godine kada je izašao iz Doma u Doljevcu, a Božinoviću se gubi svaki trag 13.jula ove godine nakon što je pošao do apoteke na Bulevaru dr Zorana Đinđića u Nišu.

Telo je ležalo na leđima u šiblju, ali su nedostajale brojne kosti, koje su, kako se pretpostavlja, raznele životinje.

- Donji deo tela je bio ceo. Grudnog koša nije bio, možda je jedno rebro samo ostalo. Videli smo košulju, kaiš, farmerice i sandale na nogama. Po garderobi smo prepoznali da bi to mogao da bude taj nestali čovek iz Popovca koga je ćerka tražila preko Fejsbuka. Policija je odnela telo na analizu kako bi se utvrdio identitet - ispriča Marković.

Skelet je otkriven u dvorištu napuštene kuće vazdušnom linijom udaljene pedesetak metara od kuće Ranđelovića koji kaže da se neprijatan miris osećao još od sredine avgusta, ali da niko nije mogao ni da zamisli da se u šibljaku nalazi ljudski leš.

- Došli smo oko 10. avgusta sa odmora i još od tada se osećao neki neprijatan miris. Nismo mogli da sedimo na terasi kad pijemo kafu koliko je to neprijatno mirisalo. Ali ovo je selo, mislili smo da je uginula neka mačka, pas ili neka druga životinja. Ni na kraj pameti nam nije padalo da bi u šiblju moglo da bude ljudsko telo. Ta kuća je napuštena već duže vreme, a dvorište je uraslo u travu i šiblje. Godinama tu niko nije kročio. Kad je komšijin pas doneo prvo ljudsku lobanju pa kičmu, došla je policija i pronađeno je telo ovde u grmlju. Tu je bio trup i donji deo tela, noge, butine, potkolenice. Moguće da su životinje raznele ostatak kostiju - naveo je Ranđelović.

Kako se telo našlo na tom mestu svima u selu je misterija.

- Ne znam kako je čovek dospeo na to mesto. Da li je pošao u WC pa pao ili su ga napali psi lutalice. Ovo je napušten plac. Autobuska stanica je oko 500 metara udaljena od tog mesta. Mrak je bio, moguće da ga niko nije video kada je te noći došao tu posle izlaska iz autobusa - kaže Ranđelović.

