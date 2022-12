MISTERIJA LOBANJE I SKELETA U NIŠKOM SELU: Mimica videla užasan prizor dok je šetala psa! "OD SINOĆ SAM NA LEKOVIMA" (FOTO/VIDEO)

Stravična scena lobanje i ljudskog skeleta muškarca pored pruge koji je juče pronađen, uznemirila je stanovnike sela Mezgraja kod Niša. To je već drugi skelet koji je nađen oko grada jer je prvi uočen na njivi u Pasi Poljani pre dva meseca.

U utorak popodne oko 16 sati, do njive je krenula Mimica Arsovski, stanovnica Mezgraje, ali nije bila sama. Sa njom je krenuo i pas Srećko koji je pored pruge njuškao nešto. Kada je Mimica prišla, prvo što je videla bile su bele čarape, a onda je ugledala lobanju.

- I sinoć, i sad sam na lekovima. Mnogo sam se uznemirila, zato sam na mestu gde je bio skelet upalila sveću, stavila cveće, pokoj mu duši i on je imao nekog ko za njim žali - počinje priču Mimica.

foto: Kurir.rs/M.S.

Ona kaže da je jedva pozvala policiju koliko je bila usplahirena.

- Obično do njive idem drugim putem. I juče sam krenula da pogledam useve, ali ovim putem pored prug. Videla sam da Srećko čas njuška, čas gleda u mene. Prišla sam da vidim malo bolje i onda sam ugledala strašnu scenu. Skelet čoveka, lobanja, nekakva odrpana odeća. Oduzela sam se od uznemirenopsti. To je na stotinu metara od moje kuće. kasnije su mi rekli iz Hitne pomoći da je verovatno reč o starijem čoveku jer su na dva metra našli štap za hodanje, ali to ne mora ništa da znači- priča ova meštanka.

1 / 3 Foto: Kurir.rs/M.S.

Ona kaže da iz Mezgraje skoro niko nije nestao. Neko joj je rekao da se traži neki stariji meštanin sela Popovac koje je u blizini, ali i da će obdukcija da kaže više detalja.

- Ovde je vrlo frekventno. Tu vozovi svakodnevno saobraćaju u oba smera. baš na tom mestu, ali i okolini gde je nađen leš, noću se okuplja neka omladina kada je lepo vreme. Sumnjam da je ispao iz nekog voza ili slično jer mu je takav položaj tela bio da ne verujem u to - priča Mimica.

foto: Kurir.rs/M.S.

Skelet će biti upućen na sudsku medicinu na obdukciju tako da će se videti pojedinosti ovog jadnog čoveka. U celom niškom regionu do sada je zabeležen nestanak devet osoba, kako nezvanično saznajemo, tako da će se videti da li je ovaj muškarac jedan od prijavljenih nestanaka.

Ljudski skelet muškarca koji je nađen pre dva meseca u ataru sela Pasi Poljana još nije otkriven identitet. Njega je našao Zvonko Milić, zemljoradnik iz ovog sela dok je obrađivao njivu.

02:02 Misteriozni skelet pronašen u okolini Niša

Pas Srećko - zna kompletan vozni red Pas Mimice Arsovski, Srećko je jednog dana došao u dvorište njene porodice i tako je ovaj krupan i umiljati pas dobio dom. - Srećko je čuvar pruge ovde kod nas u mezgraji. Zna tačno kada koji voz nailazi i nadgleda teritoriju bolje nego bilo koja kamera. Čuva i nas i prugu - priča komšinica Sneška koja se našla Mimici u neprijatnim trenucima.

Kurir.rs - M.S.