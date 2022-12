"PONAŠAO SE DOMINANTNO, PRVI ME UDARIO DOK SAM KLEČAO": Počelo suđenje braći za ubistvo biznismena, ovako se pravdaju optuženi

Braći Marku (39) i Nikoli M. (35) iz Niša juče je počelo ponovljeno suđenje zbog optužbi da su 8. oktobra pre dve godine usmrtili niškog privatnika Draška Ranđelovića (46) u jednoj od iznajmljenih hala fabrike "Min kopeks" u Nišu.

Obojica su se na početku suđenja u niškom sudu, izjasnili da nisu krivi za optužbe koje im se stavljaju na teret.

Na prvom suđenju, Nikolu M. je sudija Ivan Bogdanović koji vodi i ovaj proces, osudio je na 20 godina zbog teškog ubistva dok je njegovog rođenog brata Marka oslobodio optužbi.

ubijeni preduzetnik foto: privatna arhiva

Suđenje je juče počelo izjašnjavanjem obojice optuženih koji su objasnili zašto se ne osećaju krivim za ovo ubistvo.

- Oštećeni (Draško Ranđelović) se ponašao dominantno nadamnom. Tog dana smo se dogovorili da počnemo sa radom u 10 sati ujutru. On je zvao oko sedam sati i rekao mi da imam deset minuta da se spremim. Radili smo i onda sam ja klečao i bio mu leđima okrenut kada mi je rekao da bi trebalo da ga vozim na neko slavlje. Rekao sam "ne mogu" jer sam imao druge planove, da vidim dete jer sam razveden. Ponovio sam "da stvarno ne mogu" - rekao je Nikola M., pa nastavio:

- U tom trenutku, dok sam klečao, osetio sam udarac s leđa po ramenu. Udario me delom sekire gde nije sečivo. Ja sam pokušao da izbegnem drugi udarac i on se sapleo o moju desnu nogu. Onda je počela tuča gde sam ga ja udario tri puta u glavu. I ima nešto što piše u optužnici, a to je da ima povrede po telu i posekotine. Kunem se da to nisam ja uradio.

Njegov brat je rekao da je na merdevinama sekao neke radijatore i da zbog buke nije čuo kada su se ova dvojica pobila kao i da je otišao pre nego što je tuča bila okončana.

Obojica braće su, kako je ranije rečeno, pokušavala u početku da prikriju policiji šta se dogodilo, a onda su priznali istražnim organima kako se sve dogodilo. jedan od njih dvojice je čak i kovčeg na sahrani niškog privatnika nosio.

(Kurir.rs - M. S.)