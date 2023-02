ŽILETOM ME JE SA LEĐA ISEKLA PO LICU! Ispovest ŽENE ZMAJ iz Pink Pantera o jezivoj zatvorskoj noći: KRV JE SAMO LILA ISPOD OKA

Kada su svetski mediji objavili vest o "ženi pauku" koja je uhapšena u martu 2012. godine kao jedan od mozgova najpoznatije lopovske bande na svetu, "Pink Panter“, a potom i da je pobegla iz najčuvanijeg zatvora u Atini, "Koridalos“, javnost u Srbiji bila je šokirana.

Radilo se o Oliveri Ćirković, bivšoj košarkašici Crvene zvezde, koju su mediji u Srbiji odmah krstili u “žena zmaj“, zbog čega je postala jedna od najpoznatijih naših žena kriminalaca.

Ona je u svom gostovanju u emisiji Sceniranje otkrila zašto je pobegla iz čuvenog grčkog zatvora, koji joj je zapravo bio drugi u životu.

- Već kod drugog ulaska u zatvor ti znaš šta te čeka. Čeka te jedna ustanova jako glupa. Ona nema smisao, čim te ne popravlja ili ne napreduješ, već te nazaduje mora biti glupo. Ulazim u ustanovu koja će me svakim danom degradirati. Vreme staje, nisi koristan i samo si teret svojim najbližima. Jer u Grčkoj su toliko siromašni zatvori i toliko je sve na nekom baš lošem nivou da ti nemaš dinara za osnovno. Nemaš za toalet papir, uloške, higijenu, hranu - rekla je Ćirković i dodala:

- U glupoj si ustanovi i ako malo mozga imaš to te neće napraviti boljim. Pritom te čekaju sa katanom tužioci koji su 80% specifične strukture ličnosti. Kada bi ih dobro ispitali, našli bi im neku šifru. To su ljudi koji imaju neograničenu želju za kažnjavanjem koja izlazi iz realnosti. U sudijama ćemo naći normalniju strukturu nego kod tužioca.

Ona se potom osvrnula i na probleme sa kojima se nosila tokom boravka u Koridalosu.

- Ja tu živim sa ženama koje su odživele život na margini. Spavale ispod mostova, bivše narkomanke. Zlostavljane kao male i pune agresije, čovek koji je zlostavljan u 90% slučajeva postaje agresor i on. One su podmekle. Bio je konflikt oko telefona. Meni je sin otišao u Ameriku i to je za mene bio veliki događaj. Ta žena koja je bila sa mnom u sobi je bila neka vrsta lokalnog magnupa - rekla je Ćirković, pa nastavila:

- Nikada se nisam bavila da budem glavni baja zatvora, to rade te marginalne osobe. Ja sam par puta pokazala da niko ne sme na mene i ti lokalni mangupi su me poštovali. Meni je sve odgovaralo do trenutka dok nije udarila na mene. Ušla je u sobu i krenula da viče na mene. Toliko me je iznervirala da me je pljunula. Njoj je trebao taj konflikt sa mnom da bi svima pokazala da je glavna. Normalno da sam je rešila u dva tri poteza jer sam veća od nje. Ona je tu obrukana, svu tu karijeru koja je gradila ona je za jedan minut izgubila. To je u zatvoru najveća bruka tih lokalnih mangupa.

Naravno, nakon takvog pada je usledila skrivena osveta koju Olivera nije mogla ni da zamisli.

- Pošto su bili kreveri na sprat. Ja sam na donjem krevetu okrenula njoj leđa i čitala knjigu. Sve vreme se ona pripremala, skidala je žilet sa brijača. Druge devojke su bile izbezumljene. Ona je meni prišla sa leđa i isekla me žiletom ispod oka. Nisam znala o čemu je reč, nisam ni osetila da me je isekla. Osetila sam samo nešto toplo i onda sam videla krv. Njen sledeći potez kao lokalnog mangupa bio je da pozove nadređene i zatraži zaštitu. Tada sam shvatila da moram biti opreznija u zatvoru. Jer junačenje ne znači ništa, a sledeći put bi mogla bez oka da ostanem - rekla je Ćirković.

