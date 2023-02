ADVOKAT PORODICE ĐOKIĆ: Goran Džonić do danas nije pokazao ni trunku kajanja zbog ubistva Đokića

Zoran Vitković, jedan od advokata porodice Đokić iz sela Moravac čija su tri člana ubijena iz pištolja pa zapaljeni, kaže za "Kurir" da glavnoosumnjičeni Goran Džonić do danas nije pokazao ni trunku kajanja što je učestvovao u brutalnoj egzekuciji svog brata od tetke i njegove porodice".

U Višem sudu u Nišu zakazano je pripremno ročište bez javnosti za 22. februar ove godine.

Goran(57), Gordana(56) i njihova ćerka Lidija(25) iz Aleksinca su kidnapovani u Moravcu da bi bili odvedeni na mesto Dudine bare u Moravcu gde je nad njima izvršeno najsvirepije ubistvo, nezapamćeno na jugu Srbije.

- Imao sam uvid u optužnicu i ima dokaza protiv njega, kako da nema. Mislim da će vrlo brzo posle pripremnog ročišta biti zakazan i glavni pretres koji će početi njegovom odbranom. On do sada svojim promenama iskaza nije postigao ništa, sem da troškovi suđenja enormno porastu. Ništa drugo nije uradio. Žalosno je da nikakvog socijalnog elementa žalosti nema kod njega. Da je u nekom trenutku priznao i da se pokajao, to do ovog trenutka nema. Videćemo na suđenju da li će to biti drugačije- kaže Vitković.

On dodaje da porodice ubijenih teško podnose ne samo gubitak najbližih nego i početak suđenja.

- Mnogo teško to porodica podnosi. Ne mogu da se otrgnu tom utisku da je bilo ko mogao da učini takav zločin. Tim pre što se radilo i o detetu koje je tek počelo da živi život, naveo je Vitković.

Đokići su ubijeni 27. septembra 2021. godine nešto posle ponoći. Džonić je uhapšen 20. oktobra, a u njegovoj kući odnosno placu i garaži je nađeno ukupno 43.000 evra koji nesumnjivo potiču iz Goranovog "Pasata". Goran Đokić je imao menjačnicu i nosio je novac u automobilu, a koji je nađen zapaljen izmeđšu sela Trnava i Tešica. Džonić do danas nije priznao da je egzekutor već samo da je to radio iz straha jer je ucenjen.

