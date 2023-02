ZAUSTAVIMO NASILJE! Društvo i država moraju više da rade na prevenciji zločina u porodici, svaka pretnja ozbiljno da se shvati

U proteklih nekoliko dana nastavio se talas porodičnog nasilja u Srbiji. Svedoci smo ubistava i strašnih zlostavljanja i zločina nad majkama, suprugama i ostalim članovima porodice.

Loši odnosi

Mladi policajac (28) iz Grocke koji je u petak po podne hicima iz pištolja ubio svoju suprugu (20), a zatim presudio sebi, nekoliko dana pre užasnog čina supruzi je pretio da će je ubiti ako ga ostavi! Stravičan zločin dogodio se u kući koju je mladi bračni par iznajmljivao, a u kojoj je policajac poslednjih nedelja živeo sam.

- Ona se uplašila, videla je da on više ne zna šta radi i govori, pa se obratila njegovom ocu, svom svekru. Kako smo čuli, on je sinu održao lekciju, čak ga je i istukao da ga dozove pameti, ali nije vredelo - rekli su nam Gročani.

Da bračna situacija nije bila kako treba, govore i prijatelji nesrećne devojke.

Vesna Stanojević za Kurir

Država i društvo moraju više da rade na prevenciji

Zbog učestalih slučajeva porodičnog i vršnjačkog nasilja država i društvo moraju da rade na tome kako bi se to smanjilo, kaže za Kurir Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće.

- Porodično nasilje, nažalost, ne može da se spreči, ali moramo i možemo da radimo na tome da se ono smanji na najmanju moguću meru - kaže Vesna Stanojević.

foto: Kurir

- Ukoliko se osvrnemo na ovaj užasan slučaj u Grockoj, vidimo da se, koliko ja znam, niko od njih dvoje nije obraćao nekoj instituciji za pomoć. To može da znači da ona to što se dešavalo između njih dvoje nije prihvatala previše ozbiljno ili je postojao neki drugi razlog koji je uticao na to da se o problemu koji su oni očigledno imali ne sazna pravovremeno i isto tako se reaguje kako bi se sprečio zločin. U tom konkretnom slučaju verujem da je u pitanju patološka ljubomora. Da li je njemu život zaista bio toliko nebitan da učini takvu stvar i da potom i sebi oduzme život - pita se Stanojevićeva.

Naša sagovornica navodi da upravo zbog toga, ali i zbog učestalih slučajeva porodičnog i vršnjačkog nasilja, država i društvo moraju da rade na tome kako bi se to smanjilo.

- Zanimljivo je da se to dešava periodično, desi se ubistvo ili više njih, ranjavanja, tuče ili nasilja druge vrste, kao da postoji nešto u vazduhu. Naravno, to nije tako, ali bi trebalo ozbiljnije da se pozabavimo tim problemom.

Stanojevićeva kaže da moramo hitno da reagujemo i pronađemo način da se o nasilju govori.