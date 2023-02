UTOČIŠTE NAŠAO U PLANINAMA?! Već 50 dana UBICA Ivane sa Zvezdare slobodno šeta među nama, kruže DVA SCENARIJA o njegovom nestanku

Više od 50 dana prošlo je otkako je u iznajmljenom stanu u beogradskom naselju Mirijevo pronađeno beživotno telo Ivane Krivokapić (26), studentkinje za čije ubistvo je osumnjičen njen momak Jetmir G. Telo nesrećne devojke sa vidljivim povredama pronašla su njena braća, koja su došla da provere da li je sve u redu, imajući u vidu da se danima nije javljala na telefon.

Slučaj ubijene studentkinje u iznajmljenom stanu u Mirijevu prestravio je Srbiju. Najpre je obelodanjeno da je nesrećna devojka zatečena u svom stanu, sa vidljivim povredama na vratu i rukama. Takođe, uočeno je da joj je bluza bila podvrnuta, a pantalone spuštene do kolena. Same ovo okolnosti bile su dovoljne da ukažu na to da se u stanu dogodio zločin. Ipak, crne slutnje potvrdio je podatak da u stanu nisu pronađeni ključevi, nisu uočeni tragovi premetačine, niti je nedostajalo išta od dragocenosti.

U međuvremenu, novinari su stupili u kontakt sa Jetmirom G., mladićem koji je na svom profilu na Fejsbuku objavljivao brojne Ivanine fotografije sa tužnim ispisima i oproštajnim porukama, u kojima Jetmir naznačava da ne može da veruje da se baš njoj dogodilo ovako nešto.

- Nedostaju mi naši dani kada je sve bilo jednostavno. Kada mi je za osmeh bilo dovoljno samo da te vidim i čujem, samo je jedna od poruka koju je javno podelio na Instagramu. Pominjao je i zajedničke uspomene sa Prokletija i drugih planinarskih tura, pa se moglo pretpostaviti da su se na jednoj takvoj i upoznali. Jetmir se čak nije libio ni da direktno komunicira sa novinarima, kojima je redovno odgovarao na pitanja tvrdeći da ni u jednom trenutku policija nije dolazila na njegova vrata, niti ga je iko tražio.

foto: Nemanja Nikolić, Printskrin/Facebook

Nekoliko dana kasnije otkriveno je da je za Ivanino ubistvo osumnjičen upravo on – Jetmir G. Od tog dana on prestaje da se javlja novinarima na poruke, uklanja sve objave sa društvenih mreža koje se tiču Ivane Krivokapić i nestaje bez traga. Imajući u vidu da je reč o državljaninu Crne Gore, za njim je raspisana međunarodna poternica, pa su mu tako crnogorski policajci i konačno pokucali na vrata. Međutim, već je bilo kasno jer Gočaja, makar kako su rekli meštani malog sela pretežno albanskog stanovništva, danima ga nisu videli.

Sumnja se da je pobegao na KiM

Imajući u vidu Jetmirovo albansko poreklo, ali i činjenicu da mu brojna rodbina stanuje na Kosovu i Metohiji, u okolini Peći, odmah se posumnjalo da se upravo tu i krije. Prema drugom scenariu, uzimajući u obzir da je Jetmir planinski vodič, sumnja se da je utočište potražio u nekoj od planina. U oba slučaja policija do danas nije uspela da locira i privede osumnjičenog Jetmira.

U međuvremenu, uspeli su da rekonstruišu šta se kobne noći dogodilo u stanu u kom je Ivana boravila. Veruje se da je Ivana ubijena u periodu između 00.37 i 5.30 ujutru. Kako se sumnja, Gočaj joj je presudio tako što ju je ugušio, a veruje se da je motiv ljubomora. Tužilaštvo je preciziralo i da je Jetmir 12 dana pre ubistva boravio u Ivaninom stanu, a kobnog dana došlo je do svađe između njih dvoje, tokom koje joj je rukama stezao nos i usta dok nije izdahnula.

foto: Nemanja Nikolić, Privatna Arhiva, Facebook

Kada je preminula on je zaključao stan i ključ poneo sa sobom. Sumnja se da je istog dana autobusom napustio teritoriju Srbije, naveli su iz Tužilaštva.

Pozivao prijatelje da sebi obezbedi alibi

Gočaj je, prema nezvaničnim i nepotvrđenim informacijama, 23. decembra, nakon što je presudio Ivani, krenuo redom da kontaktira sa prijateljima koji žive u Beogradu. Reč je o ljudima koje Jetmir poznaje sa planinarskih tura. Insistirao je da se sastanu sa njim, a kod nekih se navodno raspitivao da li mogu da mu „završe marihuanu“.

U stanu nađena njena ogrlica

Sa vrata su joj pokidana dva lančića, koja su ostavljena na komodi, a pored je pronađen mobilni telefon sa maskom kao i kožni rokovnik. Povrede na prstima i rukama mogle bi da ukazuju da borila sa ubicom.

