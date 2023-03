ZBOG OVOGA SU NOVINARI GUBILI GLAVE: Četvrt veka čeka se rasvetljavanje slučaja Ćuruvija! Brajović: Zna se ko je sproveo ubistvo

Apelacioni sud u Beogradu otvorio je pretres u postupku za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, čime je počela finalna faza suđenja četvorici bivših pripadnika Državne bezbednosti, koji su, do sada, dva puta prvostepeno osuđeni na ukupno 100 godina zatvora za učešće u ubistvu Ćuruvije.

Odbrana okrivljenih tražila je rekonstrukciju događaja na dan ubistva. Sudjenje se nastavlja sutra.

Gost ovog jutra je Ninoslav Brajović, generalni sekretar UNS-a, koji je ispričao šta možemo očekivati od ovog suđenja.

Rekonstruisao je događaje prema sećanju, ali mišljenja je da je interes mogao da dođe samo i z politički orijentisanih grupa.

- Prošlo je 24 godine od ubistva, uradili smo sve što je do nas da dočeka pravdu. Naravno da nije bilo interesa da se rasvetli ubistvo Slavka Ćuruvije. Radilo se reda radi, a ne suštine radi. Jasno je da je on kao ugledni i značajni novinar, bio meta vlasti i tu dileme nema. Neko dalje istraživanje političkih motiva mislim da nije moguće i nalog je sigurno stigao iz države, a njega je sprovela duboka država - rekao je Brajović.

On je, kako kaže, svojevremeno sarađivao sa Slavkom Ćuruvijom i očekuje donošenje presude u razumnom i brzom roku.

- On je bio hrabar i odvažan čovek. Nije ga plašilo da ga neko prati. To je nešto što mi novinari nazivamo, prisustvo duha, a odsustvo tela. Ako želite to da radite na ovo morate da budete spremni. Politički motivi mogli su da dođu samo sa vrha vlasti, ali sada nema živih koji o tome mogu pričati - opisao je Ćuruviju Brajović.

Mnogi su zbog svojih stavova gubili glave. Naročito u drugoj polovini devedesetih godina, novinarstvo je, prisetio se Brajović bilo rizično zanimanje.

- Bilo je mogućnosti da iznesete svoje mišljenje, ali bio je veliki rizik. To se desilo Ćuruviji. Danas to nije u potpunosti tako, danas imamo ekonomski pritisak, razne pretnje, visok nivo korupcije u društvu i medijima, ali ne možemo da govorimo da rizik od ubistva režiranog od države, može da postoji, bar ja tako mislim - rekao je Brajović.

On se zalaže za polnu slobodu u demokratiji.

- Zalažem se za razumevanje polne slobode svih učesnika dijaloga. To se odnosi na političare. Oni moraju da prihvate slobodu kao alat demokratije, koji pripada svim građanima, bez obzira da li su oni građani, narodni poslanici, vlast, ili opozicija. Mora da postoji mera, a mera je zakon. Ako nekoga klevećete i vređate morate da snosite odgovornost. Nažalost mediji su postali medijator i stradaju jer imaju želju da mnogo toga objave i to je izazov profesije, a sa druge strane podrazumeva se odgovornost za to što objavljujete. Morate stati i reći čekaj ovo moram da proverim - rekao je Brajović.

