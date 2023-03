ZLA KOB DRAGANA I IRENE! Jezivi detalji nesreće na Kopaoniku, evo kad su i gde tačno nastradali

Dragan V. (39) iz Aleksandrovca i Irena R. (35) iz Novog Sada poginuli su kada su se motornim sankama zakucali u drvo na Kopaoniku.

Tragedija se dogodila u subotu kasno uveče, oko 23 sata, a prema nezvaničnim informacijama muškarac i devojka su se malo pre toga upoznali u kafiću. Prema rečima izvora, vozeći motorne sanke, Dragan V. je najpre udario u drvo u blizini Karaman Grebena, a potom se vozilo prevrnulo u uvali.

- Dragan koji je bio za upravljačem i Irena koja je bila suvozač, ispali su sa sanki i kotrljali se niz strminu nekih pedesetak metara. Sam trenutak nesreće niko nije video, a dvojica spasioca Gorsle službe spasavanja (GSS) tuda su slučajno prošla. Iako su bili van radnog vremena, odmah su priskočili u pomoć, pozvali su i svoje kolege koji su bili u smeni. Pojačanje je brzo došlo, odmah su počeli reanimaciju dvoje ljudi, koji su davali znake života - kaže izvor i dodaje da su muškarac i žena uz pomoć zaposlenih u Skijalištu Srbije prevezeni u trauma centar, ali nažalost, oboje su preminuli.

Uviđaj na mestu nesreće obavili su policajci iz PU Kraljevo, a naložena je i obdukcija.

- Nesreća se dogodila van obeležene staze za motorne sanke i u vreme kada je skijalište zatvoreno. Pretpotavlja se da je nesreći doprinela brza vožnja. Momak je nađen 20 metara dalje od sanki, dok je devojka bila ispod njih, što znači da su je tokom prevrtanja praktično pregazile - navodi izvor. Kako saznajemo, ovoj tragediji prethodilo je lepo druženje u jednom kafiću na Karaman Grebenu.

- Irena je sa još jednom devojkom bila u kafiću, a tu je bio i Dragan sa svojim društvom. Oni se nisu poznavali i zabavljali su se svako za sebe. Svi su uživali u druženju i lepoj atmosferi do zatvaranja kafića. Tada su devojke pitale da li neko može da ih odveze do podnožja planine, odnosno do smeštaja. Dragan i još jedan momak su se ponudili, jer su imali sanke. Irena je sela sa Draganom na motorne sanke i desilo se šta se desilo - objašnjava sagovornik.

Strogo zabranjeno

Iz Skijališta Srbije za Kurir su potvrdili da su obavešteni o nesrećnom slučaju.

- Nesreća na motornim sankama se desila sat i 15 minuta nakon završetka rada skijališta, na ski-stazi gde je strogo zabranjeno korisćenje i voženje motornih sanki, osim u službene svrhe (sanke redarske službe Skijališta Srbije, GSS i MUP) - naveli su iz Skijališta Srbije.

Poznavao planinu Bio je iskusan vozač Poginuli Dragan V. bio je iskusni vozač motornih sanki i posedovao je i radnju za servisiranje ovih vozila na Kopaoniku. - Vozio je i motore, kvadove... Voleo je te ekstremne sportove. I leti i zimi je uživao u vožnjama na planini, a Kopaonik je poznavao kao svoj džep, tako da nam je prosto neverovatno što je poginuo baš na taj način. Dragan je bio izuzetno dovar čovek, sa gotovo svake godine je sa svojim drugovima bajkerima organizovao humanitarne trke i turnire - pričaju prijatelji nastradalog.

Zakon o saobraćaju Stalno apeluju da vode računa Iz Skijališta Srbije su za Kurir objasnili da je upotreba motornih vozila na planinama propisana Zakonom o saobraćaju. - Upotreba motornih sanki, kao i svih drugih motornih vozila propisana je Zakonom o saobraćaju. Za kontrolu motornih sanki zaduženi su Nacionalni park Kopaonik i MUP Srbije. Skijališta Srbije već dugi niz godina apeluje na korisnike i na ostale nadležne službe da vode računa o koriščćenju ovih vozila i njihova upotreba na skijalištu i ski stazama je strogo zabranjena, što je istaknuto na samom skijalištu, kao i u svim informatorima koji su dostupni turistuma - rekli su iz Skijališta.

