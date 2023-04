"POKUŠAVAJU DA PARALIŠU CEO REGION" Stručnjaci o postavljenim bombama širom Balkana: NATO učestvuje u borbi protiv sajber napada!

Na mejl Kurira stigla je poruka u kojoj se navodi da su postavljene bombe na veliki broj lokacija u Beogradu.

Kako se navodi u mejlu, eksploziv je postavljen u svaku osnovnu i srednju školu, kao i svaki fakultet, svaku državnu bolnicu, te na mostove, kulturne institucije, tržne centre, na aerodrom, ali i u svaku elektranu i svaki objekat za prečišćavanje vode.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, odmah po prijavi su izašli na teren i utvrdili da je, srećom, reč o lažnim dojavama.

Istraga će biti nastavljena da bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti u vezi s ovim događajem.

Gosti jutarnjeg programa koji su pričali o detaljima ovakvih poruka su Gordana Mišev, stručnjak za bezbednost i Mladen Radulović, urednik portala Kurir.rs

Mišev je prvo ognonetnula da li iza ovih pretnji stoji ista grupa ljudi kao i prošle godine, kada se digla velika uzbunu oko postavljenih bombi u određenim zgrada.

- Nemamo konkretne informacije za to. Naš IT sektor ne može da otkrije prave razloge i izvor dojava. Tu se koristi jedan protomejl, odnosno švajcarski VPN, koji se šeruje na desetine drugih adresa u drugim zemljama. Izuzetno je teško ustanoviti ko to šalje. U prvom mahu smo mislili da je to shodno 'izabranoj' strani u sukobu u Ukrajini. U takvim situacijama, angažuje se SAJ, saobraćajna policija koja zaustavi ceo kraj, hitna pomoć, vatrogasci... To je kompleksan zahvat kako bi se rešilo - započela je Mišev, pa se osvrnula na ostale zemlje regiona:

- Nije samo Srbija u ovome. U Makedoniji deca već pet meseci ne idu u školu. Postavlja se pitanje kako će se prijemni održati. Isto se dešava u Hrvatskoj, Bosni... Isto i tamo postoje dojave na institucije. Pokušava da se parališe ceo region. Pojedine države su članice NATO koji od 2008. godine ima svoj centar za IT bezbednost koji se upravo bavi odbranom napada. Ako NATO ne može da izađe na kraj sa ovim napadima, kako da očekujemo to od Srbije. Postojale su indicije da je to povezano sa kosovskim problemom i pregovorima.

Potom je Mišev rekla da je napad na obrazovne institucije simptomatično:

- Smatram da pokušava da se napravi destabilizacija čitavog regiona jer su ovo sve zemlje koje žele da uđu u EU. Baš se u tim sredinama prvo udara na škole. Dakle, posle dve godine korone nastali su novi problemi oko pripreme i održavanja ispita za maturante. Udara se na obrazovanje, što je vrlo simptomatično. Na Zapadu je prosek visokoobrazovanih između 60 i 90 procenata,a kod nas to ne prelazi 15 posto.

Radulović je rekao da moramo biti oprezni u ovakvim slučajevima:

- To ne može da se isključi. Pre svega na propatriotske medije, kao što je Kurir. Kada ljudi šalju takve poruke, pre svega pošalju na najveći mediji, portal, odnosn Kurir. Najopasnija stvar u celom tom sistemu je strahovito preopterećenje za naš bezbednosni sektor. Moramo biti veoma oprezni, jer kada se poremeti jedan deo sektora onda se mora pažljivo smisliti strategija za borbu protiv ovakve vrste pritiska. Veoma je ozbiljna kazna za, čak i lažne, dojave o bombi.

