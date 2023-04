KURIR SAZNAJE! U PUCNJAVI U BELOM POTOKU POVREĐEN I UHAPŠENI: Bio je u Crvenim beretkama i ratovao sa Arkanom! (FOTO)

Stevan I. (61), koji je danas uhapšen zbog sumnje da je sinoć upucao dva muškarca, a jednog povredio motkom, prilikom obračuna je i sam zadobio teže povrede, saznaje Kurir.

Do pucnjave je, da podsetimo, došlo kad je Stevan primetio da mu nepoznata lica kradu dekorativne česme, koje inače pravi.

- Tokom te tuče, je povređen i osumnjičeni koji je inače ratni vojni invalid i Hitna pomoć je intervenisala dva puta. Radnju sa proizvodima od kamena, česme i ostali ukrasi za dvorišta i bazene, drži osumnjičeni i drugi ratni vojni invalidi, koji su stalno na meti huligana razne vrste - kaže izvor Kurira i dodaje da je osumnjičeni mnogo puta policiji prijavljivao napade i krađe.

Kako saznajemo, policija je na licu mesta zatekla automobil kojim su ranjeni muškarci došli u krađu.

- U tom autu je bila i kamena česma, koju su prethodno ukrali i oko koje su se sukobili sa Stevanom I. - kaže izvor i dodajae:

- Najverovatnije će i protiv trojice ranjenih biti podneta krivična prijava i to zbog krađe česme i učestvovanja u tuči, jer je i vlasnik česme povređen.

Kako je Kurir pisao, Stevan I. je je već robijao zbog ubistva studenta na Voždovcu 2002. godne, za šta je osuđen na osam godina zatvora.

- Stevan je inače predsednik asocijacije veterana Srbije i pripadnik "Crvenih beretki", a ratovao je sa Željkom Ražnatovićem Arkanom - kaže naš izvor.

Uhapšeni Stevan je ranije za Kurir ispričao i da je bio deo "Crvenih beretki", ali i kako je bilo ratovati sa Arkanom.

- Arkana sam upoznao pre rata. Bio je vođa Zvezdinih navijača. U to vreme je hapšen nekoliko puta zbog oružja. Sećam se, dolazio je na godišnjicu naše brigade na proslavu, bilo je to u sedmom mesecu 1992. godine. Imao je već tada ozbiljnu jedinicu od 300 vojnika. Kada se koridor probijao, bio je među prvima. Ja sam bio deo "Crvenih beretki", a on je ratovao sa nama. Mnogim borcima je pomogao - ispričao je on tada.

Napadnuti muškarci su prošli sa lakšim telesnim povredama, a Stevanu je određeno zadržavanje u trajanju od 48 sati.

