BOG MI JE REKAO OVO! Bolna uskršnja ispovest Nenada Periša: Matej živi sa mnom i ja sa njim

Matej Periš (27), Splićanin koji se uoči dočeka Nove 2022. udaljio iz kluba „Gotik“ u Beogradu, nakon čega mu se gubi svaki trag, pronađen je posle 139 dana na Adi Huji, maja prošle godine. Ovaj mladić ujedinio je Srbe i Hrvate, pravoslavce i katolike, a njegov otac Nenad Periš govori šta za njega sada, nakon tragedije koju je njegova porodica zadesila, predstavlja Uskrs.

„Uskrs je radost za Hrišćane. Uskrs je ona nada koja nam je sve sumnje i sve boli, patnje, makla jer je Isus pobedio smrt. Ta tama koja je vladala do tada, Isus je svojim vaskrsnućem obasjao i ona više nikada neće postati tama. Moj Matej je uz mene svaki dan. Ja ga tako osećam, i on živi sa mnom i ja sa njime. Živimo zajedno u molitvi, živimo zajedno u veri tog uskrsnuća“, započinje priču Matejev otac.

foto: Zorana Jevtić, Privatna Arhiva

Nestanak Mateja Periša potresao je region. Mesecima je javnost bila uz njegovog oca Nenada, koji je neumorno tragao za bilo kakvim znakom koji bi otkrio šta se u noći između 30. i 31. decembra dogodilo mladom Splićaninu. Matejevo telo pronađeno je nekoliko meseci posle nestanka, a njegova smrt podjednako je potresla javnost u Srbiji i Hrvatskoj.

Nenad za Novu kaže da kada god se okupe porodično, Matej je uvek sa njima.

„Osećaji su tu, bez obzira da li je prvi, drugi, treći Uskrs bez njega… Ljudi u ovakvim trenucima kao što sam ja bio i kao što je mnogo ljudi pre mene bilo, uvek traže odgovor zašto je to tako, traže svoj razlog i svoju odgovornost. Neprestano postavljamo isto pitanje, zašto se to događa ljudima koji po našem mišljenju to ne bi trebalo da dožive. Uvek dođemo do problema i nemamo odgovor na to, a odgovor je samo jedan i istina je samo jedna“, kaže Periš.

foto: Uroš Arsić/Mondo

Ljudi kojima se nešto takvo dogodi traže istinu, ističe Nenad.

„Za mene je istina jedna, a to je da smo mi tu na zemlji u prolazu. Naš život koji će jednog dana skončati na zemji se nastavlja dalje. To se pokazuje kroz našu ljubav, našu saosećajnost, kroz naša razmišljanja, kroz naše suze. Uvek se vraćamo na emociju i nešto što ne možemo sebi objasniti. Mi ne možemo sebi objasniti šta je to ljubav, šta su to suze, žalost, kao ni zbog čega se to događa… Istina je samo jedna i ja svedočim tu istinu, jer to je istina da smo mi na zemlji stvoreni od našeg Boga, bez obzira na to da li je neko vernik ili ne“, kaže naš sagovornik.

Periš ističe da svaki čovek nosi svoj krst na leđima.

„Taj krst mu menja život i pokazuje mu neke druge vrednosti. Kada čovek dobije od Boga krst, a dobije ga onda kada je on u teškoj situaciji i kada zahteva od Boga da mu pomogne, to je dar. Bog mi je rekao: 'Evo ti Neno krst, ja ti ga dajem, svedoči ga! Pokaži da je to tvoj krst'. Kako ja mogu reći sebi, i kako mogu shvatiti, da je taj krst onda meni težak. Kako ja mogu shvatiti poklon moga oca, našeg Boga, kao težak. On ne može biti nikako“, kaže Nenad.

Ovaj hrabri čovek navodi da je njegov sin uvek sa njim, gde god bio.

„Rekao mi je jedan sveštenik kada sam bio u Beogradu: 'Više nikada nećeš ostaviti Mateja negde, a ti otputovati. Matej će uvek biti sa tobom, gde god išao, gde god putovao, tvoj sin će uvek biti sa tobom'. I to je istina, mi smo zajedno. I to osećam svakoga jutra, moja ljudska slabost, mene kao čoveka, kao roditelja, kao oca spušta u emociju života i emociju ljudi, a to je dokaz samo moje nedostojne vere. Moj mir koji mi je dao krst, ljubav koju mi je dao Matej i ja njemu, i pre svega ljubav koju nam daje naš zajednički Bog je neizmerna. S njom možemo samo napred“, zaključuje Nenad Periš.

foto: Ana Paunković

U Crkvi Svetog Antona, održana je misa za Mateja Periša nakon što je njegovo telo izvučeno iz Dunava u maju prošle godine. Tom prilikom poglavar SPC, patrijarh Porfirije se obratio prisutnima sledećim rečima.

„Jedino što ne možemo planirati je kada ćemo otići sa ovoga sveta. Ja znam ko voli Mateja i čiji je smisao života ljubav prema Mateju. On je zato blagosloven. Reči Matejevog oca jače su od svake naše. Nije bitno da li je neko Hrvat katolik ili Srbin pravoslavac svi smo se molili za njega i svi smo se stavljali u takvu situaciju“, istakao je tada Porfirije.

