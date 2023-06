"ZDRAVO, JA SAM OLJA, NISAM SE ČULA SA MAJKOM 12 SATI" Niz poruka ćerke ubijene Ruskinje otkrio zločin u Pančevu (FOTO)

Ruski državljanin, hirurg Ašot G. (51) nožem je, kako se sumnja, zaklao svoju suprugu pedijatra Olgu G. (50), potom udavio njihovog sina (9), pa izvršio samoubistvo u njihovom stanu u Pančevu.

- Zdravo! Zovem se Olja, ja sam ćerka Olge G. nje već 12 sati nije bilo na internetu, zaista mi je potrebna vaša pomoć! - ovim rečima se ćerka Olge G. (50) žene koja je ubijena u Pančevu, oglasila u grupi na na društvenoj mreži Telegram koja okuplja Ruse u Pančevu.

Nakon ovog apela Olgine ćerke otkriven je strašan zločin.

Olgu i njenog sina (9) je u Pančevu ubio njen suprug Ašot (51) koji je zatim izvršio samoubistvo. Prijatelji su prijavili njihov nestanak zbog čega su policajci i vatrogasci nasilno ušli u stan u kojem su zatekli tri tela.

Dok prijatelji nisu pokucali na vrata, zabrinuta ćerka O. pridružila se grupi na društvenoj mreži Telegram gde je svoje sunarodnike molila za pomoć. Ona se ovoj grupi pridružila preksinoć, oko 21 sat, a ubrzo je usledila i njena prva poruka

Zdravo! Zovem se O., ja sam ćerka Olge G. nje već 12 sati nije bilo na internetu, zaista mi je potrebna vaša pomoć! - napisala je ona.

Posle samo nekoliko minuta, dobila je odgovor.

- Kako možemo da ti pomognemo? Možda joj se telefon pokvario? Možda je otišla negde u šetnju? - piše u poruci u grupnom četu.

Ćerka je potom napisala da joj se ni mama ni tata ne javljaju na telefon i da će sada pokušati da pozove bolnice.

- Da li živite u Pančevu? Da odete do njihove kuće da proverite? - odgovorila joj je Ruskinja.

Ona je napisala da živi u Izraelu i da nažalost nema priliku da ode i da proveri. Član grupe ju je potom upitao da li je kontaktirala sa braćom.

- Postoji veza sa S., ali on nije u Pančevu i on ne može ništa da proveri. Nisam se čula sa A. - napisala je ona.

Ruski državljanin je potom devojku upitao da li možda njen mlađi brat uči sa nekim i rekao joj da može da piše njegovim nastavnicima.

- On danas nije bio u školi, rekli su mi - napisala je ona.

Ubrzo nakon toga, ona je napisala da će njihovi prijatelji otišli da ih obiđu.

Ona je u porukama navela da kod kuće nema nikoga, a da je automobil parkiran i da je pas u stanu.

- Niko se ne javlja na telefon, ni na društvenim mrežama, ni na redovnim brojevima - napisala je ona.

"Rekla je da joj je muž bolestan"

- Ženu i njenog sina sam video uveče. Rekla je da je joj je muž bolestan - napisala je Ruskinja.

Član ove grupe je potom devojku upitao da li je neko išao da ih obiđe, na šta je ona rekla da jeste, ali da niko nije bio kod kuće.

- A pas je lajao? Da li je to njihov pas? - upitala je članica grupe.

Ćerka žene čije je telo pronađeno je odgovorila da to jeste njihov pas i da on uglavnom ne laje i da je i to čudno.

Jedna Ruskinja upitala je člana ove grupe da li no kao majstor može da otvori ključaonicu i da ode u policiju.

- Mogu, ali samo sa svedocima i policijom - napisao je on.

Jedna Ruskinja je potom napisala da ukoliko je muž žene bolestan da pozovu policiju.

- Mi smo inače vašu majku dovezli sa sinom kući iz prodavnice sa namirnicama oko 20 sati - napisala je Ruskinja u poruci.

Jedan od članova ove grupe je devojku upitao kada se poslednji put čula sa njima na šta je ona rekla da se čula kada su se vratili iz prodavnice.

- Poslednji put je bio na Vacapu dan pre toga u 2.39 časova, nije mu stigla poslednja poruka, a niko ne podiže slušalicu - napisao je muškarac u ovoj grupi govoreći o muškarcu koji je, kako se sumnja, ubio ženu i dete nakon čega se obesio.

"Nije najavila nedolazak deteta u školu"

Članica grupe navela je da je pitala učiteljicu dečaka da li se čula s njima, a da je ona rekla da je majka nije najavila nedolazak deteta u školu tog dana, kao i da se niko ne javlja na telefon.

Rusi su potom počeli da javljaju da je policija došla na lice mesta.

Jedna Ruskinja je potom napisala da u razgovoru sa njima nikada nije bilo dramatičnih momenata.

- Pričali smo o deci. Sve je bilo normalno. Svi su bili zdravi. Muškarac (muž žene koja je ubijena prim.aut) je u poslednje vreme bio tužan, ali to nije nikakava novost. Pokušali smo da ga izvučemo na trčanje, zvali smo ga na fudbal ali je to on odbijao - rekla je Ruskinja.

Ubrzo nakon toga, nekoliko minuta nakon ponoći, ćerka žene koja je pronađena mrtva je napisala da su na lice mesta došli vatrogasci i da će upravo ući u stan.

Sledeća poruka usledila je oko 7.45 kada je jedna Ruskinja upitala da li ima nekakvih novosti i time se prepiska završava.

Podsetimo, preksinoć oko pola sata posle ponoći u stanu pančevačkom naselju Kotež su pronađena tri tela jedne ruske porodice.

Kako se saznaje, sumnja se da je muškarac (51) ubio oštrim predmetom, najverovatnije nožem, ženu (50), a dete zadavio (9).

Nakon zločina, on se ubio. Više javno tužilaštvo u Pančevu je naložilo obdukciju.

