ZADAVIO BABU, TELO UMATAO U ĆEBE, STAVIO U GEPEK I ISKOPAO RUPU... Stravični detalji ubistva u Šapcu, unuk posle zločina radio OVO

Šapčanin D. Č. (33) uhapšen je zbog sumnje da je pre skoro godinu dana nakon svađe ubio svoju babu F.Č. (75), a zatim je zamotao u ćebe, i odvezao do sela Drenovac gde ju je zakopao u blizini obale Save.

Za stravičan zločin koji se desio 26. jula 2021. saznalo se pre dva dana, navodno, kada je osumjičenog šabačka policija privela zbog nasilja u porodici. Navodno, prilikom saslušanja on je inspektorima rekao da je ubio svoju babu i odveo ih do mesta gde je zakopao.

Tražio pomoć na Fejsbuku

osumnjičeni mladić foto: Privatna arhiva

- Osumnjičeni je godinama maltretirao baku koja ga je odgojila, a prošle godine posle svađe uhvatio babu za gušu i počeo da je davi. Nesrećna žena je preminula, a kada a potom ju je umotao u ćebe i stavio u gepek - kaže Kurirov izvor i dodaje:

- Odvezao se do sela Drenovac i parkirao kola, spustio se do reke. Zatim je izneo nesrećnu ženu iz gepeka i zakopao je u rupu u blizini reke. Kako dalje navodi Kurirov dobro obavešten izvor, osumnjičeni se posle zločina vratio kući. - Navodno, on se potom presvukao i otišao u provod s društvom - navodi izvor.

- Da žene nema, policiji je sutradan nestanak prijavio njen sin, inače, otac osumnjičenog, da bi D.Č. to isto uradio 28. jula prošle godine.

osumnjičeni i ubijena baba foto: Privatna arhiva

Osumnjičeni je nakon nestanka F. Č. čak i na Fejsuku apelovao na sve da mu pomognu da nađe baku!

- Zamislite, koja drskost i bezobrazluk ubio je i onda tražio pomoć u ime porodice - kaže naš sagovornik

Prodavala cveće

Komšije su za Kurir navele da je osumnjičeni oduvek bio problematičan. - Baba ga je odgojila, jer njegov otac ima njih petoro i to sve sa različitim ženama, pa ga je on živeo s njom. Živela je i žrtvovala se za njega, imali su veliko imanje ali ona je ipak išla svaki dan da prodaje cveće kod tržnog centra - kažu oni i dodaju:

- Znala je da mu kaže: "Oženi se, čuvaću ti i dečicu kao i tebe što čuvam. Nemoj da se družiš s lošim društvom." Međutim, nikad je nije slušao i sve je radio kako je hteo, a toliko je puta hapšen i u dosijeu ima sve osim ubistva, a sad ima i to.

Kako su nam dalje objasnile komšije, kad je nestala baka oni su se svi zabrinuli.

Mislili da je pobegla

osumnjičeni bio nasilan prema ženi foto: Privatna arhiva

- Prvo smo mislili da je pobegla kod sestre u Nemačku od njega i sina jer su je maltretirali, a negde smo mislili da se negde izgubila ili da je pala pošto je volela da šeta u prirodi - kažu oni i dodaju:

- Neki su pričali i da je upala u septičku jamu, bila su razna nagađanja gde je ona, ali je nije bilo. Sad kad smo saznali šta joj se dogodilo neutešni smo jer je to bila jedna fina, dobra, plemenita i nasmejana žena koja se hrabro borila za istog tog smrada koji je ubio.

Bogata imovina Imali ugovor o doživotnom staranju D. Č. imao je, kako saznajemo, sa babom imao govor o doživotnom staranju. - Baka je planirala da mu ostavi veliko imanje, gde su bile dva kuće i pomoćni objekti - kaže meštanin Šapca.

Komšije Dobio dete, ali se nije smirio Komšije navode i da im je bilo veoma teško kada se on posle nekog vremena vratio iz Grčke, gde je navodno bio u zatvoru i pravio proslavu. - Našao je devojku, prema kojoj je sad i bio nasilan, pa je uhapšen, tada je ona ostala trudna i pravili su neku svadbu u dvorištu. Svakakav svet je tu došao na proslavu, mahom sve problematični i nikakvi. Svi su se tada krstili kako može da peva i igra, a babe nema nigde - kažu oni i dodaju: - Posle je dobio dete, delovao je prividno da se smirio, ali ništa od toga. Sve gore od goreg. Ranije je hapšen za razbojništva, teške telesne povrede, drogu, ma za sve živo. Hvalio se i na društvenim mrežama da je u zatvoru.

(Kurir.rs - B. Travica)