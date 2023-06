KOMŠIJE OTKRILE OKO ČEGA SU SE SUZANA I ROBERT SVAĐALI PRE ZLOČINA Ispričali šok detalje: "Kao da je predosetio nešto..."

Nakon stravičnog ubistva Suzane M. (41), koju je suprug Robert M. izbo nožen nasmrt u kući u selu Bočar kod Novog Bečeja, njihove komšije i meštani sela Bočar i dalje su u šoku. Iako je Robert bio poznat po problematičnom ponašanju, niko nije mogao da pretpostavi da će dići ruku na ženu sa kojom je godinama bio.

Kako prenosi portal Nova, meštani sada prepričavaju da je zločinu prethodila bizarna svađa supružnika oko psa.

Stravičan zločin se dogodio u noći između subote i nedelje, kada je došlo do svađe između Suzane i Roberta, prilikom koje je nesrećna žena pobegla kod svoje komšinice nakon što je njen muž postao previše agresivan. Međutim, ubrzo je Robert uspeo da je ubedi da se vrati nazad kući, a kada je ona to i učinila, on joj je presudio nožem, a nakon toga napao je i svog brata.

Suzana je pronađena u kadi u kupatilu sa više uboda nožem po telu.

foto: Printscreen/Facebook, S.U.

Navodno, u noći zločina niko nije čuo kada se ubistvo tačno dogodilo, a dosta ljudi je bilo u kafani koja se nalazi nedaleko od kuće, odakle su svi u jutarnjim časovima krenuli kućama.

Komšije su preplavljene šokom i tugom za preminulom Suzanom, a iako su znali da je Robert ranije imao problema sa zakonom, nisu mislili da je sposoban da ubije.

Kako smo već pisali, Robert je bio u zatvoru u Austriji zbog narkotika, a kako komšije navode, žena ga je za to vreme čekala, zarađivala novac i slala njemu.

foto: S.U.

Kako su susedi ispričali za Novu, jedan od mogućih motiva je svađa oko psa za kog je Suzana bila izuzetno vezana.

- Imala je tog psa neko vreme. Od kada je monstrum došao iz zatvora taj pas je stalno lajao na njega, kao da je predosetio nešto. Nije mu dao da priđe Suzani. On je ubio i tog jadnog psa, čuli smo da ga je ganjao po dvorištu da ga zakolje - objašnjavaju meštani.

Komšije ove porodice ne kriju žal za Suzanom i sa nevericom prepričavaju detalje iz njihovog života.

foto: Printscreen/Facebook

- Bila je divna žena, vredna i radna. Niko ne može da poveruje da joj se to dogodilo i da ju je on ubio tako svirepo. Iskreno ga je volela i čekala ga da izađe iz zatvora - pričaju komšije.

-Tu kuću su nasledili, živeli su tu i borili se. Kada je on završio u zatvoru nije htela da ga ostavi. Borila se kao lavica, trčala je, radila za nadnice da ima para za sebe, ali je i njemu slala da ima u zatvoru. On jeste bio malo čudan, ali nikada ne bismo pomislili da je spreman na ovo, rekao je njihov prvi komšija.

foto: S.U.

Komšije nemaju lepe reči za Roberta, nazivaju ga probisvetom i ističu da oe problematičan, kao i da je i ranije znao da bude vrlo nasilan i prek.

- Čak je jednom pretukao svoju babu, pa je bila policija i opšti haos - priča komšija.

foto: Printscreen/Facebook

Prijavite nasilje

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni (0-24h, besplatan poziv)

SOS telefoni Autonomni Ženski Centar - SOS telefon 0800-100-007, radnim danima 10-20h

ASTRA Akcija protiv trgovine ženama - SOS telefon 011 785-0000, 065 3347-817, dostupan 24h Evropski broj za nestalu decu 116-000

Incest trauma centar - SOS telefon 011 3441-737, 011 3861-332, dostupan 24h

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011, besplatan poziv, radnim danima 10-19h 011 2769-466, radnim danima 10-19h 062 304-560, noću 19-10h

(Kurir.rs - Nova)