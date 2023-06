ŠOKANTAN SNIMAK NASILJA U NEGOTINU: Zamenik predsednika opštine pijan sa ocem pretukao tasta

Mladen Bošković, zamenik predsednika opštine Negotin, član SNS i nekadašnji narodni poslanik u Skupštini Srbije, navodno je, prema tvrdnjama njegove bivše supruge A. N., pijan pretukao tasta zajedno sa svojim ocem Zoranom!

Posle prijave policiji protiv Boškovića i njegovog oca podnete su krivične prijave zbog sumnje da su izvršili krivično delo ugrožavanja sigurnosti. Drama se odigrala 4. juna pred A. N. i njihovim maloletnim detetom.

"Sad ću da vas prijavim"

Na video-snimku koji je navodno snimila A. N. vidi se kako Mladen Bošković i njegov otac rukama i nogama tuku i bacaju po blatu bivšeg tasta. U pozadini se može čuti i ženski glas koji kaže: "Sve sam snimila, sad ću da vas prijavim", a potom i plač maloletnog deteta: "Hoću kući, mama!"

Šokantan sadržaj zabeležen je kada je Bošković došao da bivšoj ženi vrati dete, koje je bilo kod njega. Oni su dobili naslednicu u vanbračnoj zajednici, a imaju određeni sudski model viđanja deteta.

- Pod ogromnim sam stresom, bojim se šta će dalje biti - rekla je uznemirena A. N., koja je dodala da je najbolje da pozovemo njenog advokata Vladimira Gajića.

- Pred Osnovnim sudom u Negotinu već četiri godine se vodi nekoliko postupaka koje je pokrenuo Mladen Bošković. On je pokrenuo spor oko starateljstva protiv oca A. N., čak i protiv mene za naknadu štete jer sam ga navodno uvredio ispred suda. Sastao sam se sa njegovim advokatom da okončamo tužakanje. Njegov advokat se složio sa mnom, ali Mladen je odbio - rekao je advokat i nastavio:

- U ranijem periodu smo tužilaštvu podnosili prijave protiv Mladena za ugrožavanje sigurnosti, ali po tim prijavama se nije postupalo. Advokat je dodao i da je A. N. bila kažnjena za oduzimanje deteta sa 40.000 dinara jer u sudski određenom terminu otac nije mogao da vidi dete, pošto je "majka s detetom bila u inostranstvu".

Zabrane prilaska

Centar za socijalni rad u Negotinu obavešten je o ovom incidentu. - Protiv Boškovića nije bilo prijava negotinskom centru, ali su saznali da je do incidenta došlo 4. juna. Sudskom odlukom određena je mera zabrane prilaska dede deteta, Mladenovog oca i mera je na snazi 30 dana. Centar za socijalni rad je dao preporuku sudu da otac ne vidi dete nakon incidenta, tog vikenda kada mu spada po rasporedu viđanje, jer je i on učestvovao u tuči - kaže izvor Kurira. S. B. - B. T.

Meštani

Godinama u lošim odnosima

- Mladen nije bio nasilan, on nema prijave za nasilje. Njegova bivša žena i on su godinama u lošim odnosima i stalno se vuku po sudovima. Navodno, do svađe je došlo nakon što je Mladen zamolio oca da s njim odveze dete majci, jer je on malo popio i nije hteo da seda pijan za volan. Tada su se navodno, prvo sukobile dede, a potom se umešao i Mladen Bošković - kažu komšije.