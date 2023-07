KAO DA JE PREDOSETILA DA ĆE JE UBITI! Progovorila cimerka ubijene srpske tiktokerke: "Poslednju noć je bila sa mnom, PLAKALA JE"

Ubijena tiktokerka Noa Milivojev (18) bila je na meti brutalnih napada na pomenutoj društvenoj mreži zbog svojih uverenja. Ona je, inače, bila veoma aktivna na ovoj platformi, gde je gotovo svakodnevno kačila snimke na kojima je nasmejana i vesela, iako su je neprestano vređali, ponižavali i omalovažavali.

Sada je njena cimerka, sa kojom je mesecima živela u stanu u Beogradu, otkrila nove detalje. Naime, njena cimerka otkriva samo sve o detaljima o poslednjoj noći koju je provela sa Noom.

foto: Petar Aleksić, Printscreen/Tik Tok

- Živele smo zajedno u Beogradu, ona je nestala 17. juna, trebalo je da izađemo u gej klub, ona je rekla da ide kod dečka i počela je da plače, počela je da me ljubi, bilo mi je sumnjivo. Ona mi je rekla da idem, ja sam otišla i onda je dva dana nije bilo, a uvek mi se javljala, ja sam joj slala poruke, uvek mi se javljala i ja sam posle dva dana morala da prijavim da je nestala - rekla je cimerka ubijene tiktokerke i dodala da je ona prijavila Noin nestanak.

- Ja sam zvala policiju da prijavim, pa sam došla do njene mame, onda mi se žena javila, bila sam juče da dam izjavu i juče su je našli - istakla je ova devojka.

Cimerka ubijene tiktokerke potom dodaje da je Noa već imala probleme sa O.D. tokom veze, te da ju je on psihički i fizički maltretirao.

foto: Printscreen/Instagram

Takođe, ona je naglasila da pojedini ljudi u ovo upliću jednog poznatog srpskog TikTokera, ali ističe da to nije on.

- On je nju maltretirao, tukao, imali su lošu vezu, bili su skoro 7 meseci zajedno. On živi u Knez Mihajlovoj, u ulici tamo kod kafića, drug i ja smo bili pre dvadesetak dana da saznamo, da vidimo da li će izaći, da ga pitamo, ali od njega ni traga, ni glasa. Borili smo se da saznamo, ali nismo mogli da uđemo. Gazda kafića nam je rekao da ostavimo broj, da bi nam on javio ako se pojavi. Ona se drogirala pre, vukla na nos, bensedine, ona je prestala od kad je počela da se druži sa mnom. On je nju terao na silu da se drogira, ona posle bude nikakva, pa se onda vrati stara Noa, to je haos bio - ispričala je cimerka ubijene tiktokerke za Republiku.

Podsetimo, O.D. (33) osumnjičen je da je u dvorišnom stanu ubio Nou Milivojev (18), a potom isekao njeno telo.

Kako se saznaje, on će biti saslušan sutra. U pitanju je zločin iz strasti, odnosno ubistvo počinjeno iz ljubomore.

O.D. je uhapšen juče, nakon što je policija u kupatilu stana pronašla ostatke tela Noe Milivojev. Telo je poslato na DNK analizu, a pronađene su roze kikice po kojima je bila prepoznatljiva.

On je policajcima priznao da je izvršio ubistvo, da bi naknadno rekao da se ne seća na koji način je isekao njeno telo i spakovao ga u kese.

Kako su ispričale komšije, između njega i Noe često je dolazilo do sukoba, a neposredno pre njenog nestanka intervenisala je policija.

Nou su čuli kako u hodniku zgrade viče da joj vrati lične stvari i nakon toga je nisu videli, a D. O. je nakon nekoliko dana viđen kako iz stana iznosi ženske stvari.

Kurir.rs/Telegraf/Republika