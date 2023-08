"DETE ĆE TI OSTATI BEZ OBA RODITELJA" Stravično nasilje u Kraljevu, Dušicu suprug tukao dok se nije ONESVESTILA: Ubiće me kad-tad!

Dušica S. iz Kraljeva žena je koja je pretrpela brutalno nasilje od svog bivšeg supruga, ali i nakon fizičke torture kroz koju je prošla, njenim mukama nije kraj.

Kako je Dušica rekla do prebijanja je došlo u oktobru prošle godine, a nasilnik joj je i nedavno pretio smrću i to preko maloletnog deteta.

- Mi smo razvedeni i bivši suprug insistirao je da vidi decu iako nije bio za to predviđen dan. Nisam to dozvolila jer je mlađi sin morao da uči i sprema se za školu, a ja sam imala poslovni sastanak. Međutim, na sastanku mi je zvonio telefon, dete me je zvalo i reklo da otac želi da ga vidi. Nisam ni slutila da će se desiti nešto loše - rekla je ona.

Ali... nasilnik je došao da je napadne.

- Sačekao me je ispred stana i počeo da me bije. Udarao me je sve dok se nisam onesvestila, a potom je nastavio da me udara i kada sam pala. Na obližnjoj radnji bile su kamere koje su to zabeležile - navodi Dušica u bolnoj ispovesti o porodičnom nasilju.

Zadobila je teške telesne povrede. A sa poda hodnika zgrade ju je odvezla Hitna pomoć. Izjavu policiji dala je sutradan, kada je došla k sebi. Javni tužilac je tada naredio njegovo hapšenje, jer je postojala procena visokog rizika po Dušičinu bezbednost.

Vec sam ovde pisala o nasilju od strane bivseg supruga kada me je onesvescenu ostavio misleci da me ubio i krenuo da bezi iz zemlje pa uhapsen na granici. Za to delo je dobio 3 meseca zatvora. Sada mu je stigla tuzba za naknadu stete i isprovociran istom je mlađem sinu koji — Dušica (@nemoguovoopet) July 31, 2023

Prema rečima naše sagovornice, bivši muž koji ju je prebio, verovatno je mislio da ju je nasmrt pretukao, pa je pokušao da pobegne u Crnu Goru. Ipak, uhapšen je naknadno na graničnom prelazu Špiljani i određen mu je pritvor 30 dana.

- Imala sam polomljena tri zuba i razderotine po glavi i vratu, ali je to tada okarakterisano kao lake telesne povrede - priča ova žena.

Priznao deo i pokajao se

Ceo proces ovog nasilnog događaja bio je, kako kaže žrtva svog bivšeg supruga, rešen na prvom ročištu i da vinovnik ovog užasnog događaja priznao je krivično delo, rekaši i da se navodno pokajao. Kako navodi, tražio je da ne ide u zatvor.

- Posle ročišta saznala sam da je pokušavao da reši sve preko svojih nekih veza i da je to išlo do samog vrha suda. Njegov advokat bila je i sudija u Višem sudu, tako da, kada je uložio žalbu, odmah je pušten iz zatvora - objašnjava ona.

Naslinik je prvobitno bio osuđen na 10 meseci zatvora, ali nakon uložene žalbe pušten u kućni pritvor, sa zabranom prilaska Dušici i bilo kakve komunikacije sa njom u trajanju od godinu dana.

Sve se smirilo do 18. jula ove godine

Nesrećna žena objašnjava da su njeni problemi ponovo počeli 18. jula ove godine kada je njenom suprugu stigla tužba za naknadu štete.

- Tog dana je zvao oboje naše dece i pričao kako sam ja loša, kako će me Bog kazniti i satrati. Posle tog poziva postao je nedostupan na tri dana. Osetila sam da nešto namerava i otišla sam u policiju da prijavim to. Tada mi je rečeno da je prešao u Crnu Goru - objašnjava zabrinuta Dušica i nastavlja:

- Saznala sam posle da je raskinuo partnerstvo sa poslovnim prijateljem i da je rekao da odlazi zauvek i da niko neće čuti za njega više nikada. Odjednom se pojavio i onda je mlađi sin otišao kod njega. Meni je sinoć dete reklo da mu je otac rekao da povučem tužbu inače će da me ubije.

Sin slušao stravične reči

- Mlađi sin mi je rekao da će bivši muž da me ubije, da me izbode nožem. Poručio je da neće biti kao prošli put, nego da će ovaj put stvarno da me ubije. Sinu je u telefonskom razgovoru rekao da će ostati bez oba roditelja, ako ja ne povučem tužbu. Rekao je da će za pravdu da ubije 20 ljudi i da robija 40 godina zatvora ako treba, a ja sam odmah otišla u policiju i prijavila ga - navodi prestravljena Dušica.

Ističe da zbog straha za život nije smela da ode na posao.

„Tužilac je naložio da ga krivično gone. Danas nisam otišla na posao iz straha. Ja znam sa kim imam posla i od početka procesa sam više puta organima naglasila da će me ubiti kad-tad, bilo je čak i u zapisnicima te moje izjave. Iz Centra za socijalni rad zvali su me jutros i napisali da postoji visok rizik da će počiniti nasilje, kao i da nije adekvatno kažnjen. Dobio je zabranu komunikacije i prilaska na 48 sati - ističe sagovornica.

Nesrećna žena tvrdi i da više ne zna šta da radi i kome da se obrati, u strahu je jer ne zna šta će biti sa njom i decom.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni (0-24h, besplatan poziv) Policija Hitni pozivi 192 Prijava nasilja u porodici 0800-100-600 (0-24h, besplatan poziv) SOS telefoni Autonomni Ženski Centar - SOS telefon 0800-100-007, radnim danima 10-20h ASTRA Akcija protiv trgovine ženama - SOS telefon 011 785-0000, 065 3347-817, dostupan 24h Evropski broj za nestalu decu 116-000 Incest trauma centar - SOS telefon 011 3441-737, 011 3861-332, dostupan 24h Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011, besplatan poziv, radnim danima 10-19h 011 2769-466, radnim danima 10-19h 062 304-560, noću 19-10h

