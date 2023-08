KO JE FATALNA BLOGERKA KOJA JE UNELA NEMIR U KRIMI-KLAN? Vasilisa gledala kako joj ubijaju muža "škaljarca", sad je mega popularna

Poznata crnogorska blogerka, Vasilisa Nurković, čije se ime pominje u kompromitujućoj Skaj prepisci između pripadnika kavačkog klana, udovica je "škaljarca" Zijada Nurkovića koji je ubijen pred njom i njihovom ćerkicom, a sve dok je Vasilisa bila u drugom stanju.

foto: Instagram/vasiilisa_

Zijad Nurković bio je, kako su pisali mediji posle njegove likvidacije, saradnik i kum jednog od vođa barskog kriminalnog klana Alana Kožara koji je usko sarađivao sa škaljarskim klanom, a ubijen je u aprilu 2019. godine u Španiji, u blizini Malage.

- Nepoznati napadač mu je prišao dok je bio sa porodicom u automobilu i izrešetao ga naočigled trudne supruge Vasilise i male ćerke. Zijad Nurković je sa teškim povredama glave prebačen u bolnicu, međutim, ubrzo je preminuo. Trudna supruga i ćerka prošle su bez povreda - podseća izvir Kurira i dodaje da njegov ubica nikada nije pronađen.

"On je bio deo mene"

Od tog dana, pa sve do danas Vasilisa obeleži svaku godišnjicu njegove smrti i često objavi na svom Instagram profilu njihove zajedniče fotografije uz tekstove posvećene Zijadu.

Vasilisa i Zijad foto: Društvene mreže

- Koliko sam se njemu radovala mislim da više nikome neću. Koliko sam njega željno iščekivala mislim da nikoga više neću. Svi trenuci čekanja njega duboko su ostali urezani tu negde u mojoj glavi. Želja da nikada ne ode. On je dolazio i odlazio. Svaki put kad bi došao plašila sam se onog trenutka kad bi trebalo da ode, kao da više neće doći nikada. Pomisao da sutra neće biti tu, budio je u meni osećaj neopisivog straha. On je bio deo mene. To sam shvatila kada više nije bio tu. Volimo te Z - napisala je Vasilisa na godišnjicu njegove smrti.

Ona je, inače, neretko objavljivala i pesme posvećene njemu, uz fotografije gde je u njegovom zagrljaju. Pored fotografija sa njim, Vasilisa često objavljuje stajlinge i modne trendove koje devojke rado prate kod nje i na koje se ugledaju. Nju na društvenoj mreži instagram prati na hiljade ljudi i izuzetno je popularna.

foto: Instagram/vasiilisa_

Blogerka se sada našla u centru pažnje medija nakon što je objavljena pomenuta Skaj prepiska gde policajac Petar Lazović koji je, kako se sumnja, bio u službi kavačkog klana i Radoja Zvicera, govorio o "izvesnoj Vasilisi".

Prepiske datiraju od leta 2020. godine, a u jednoj od tih Radoje Zvicer obaveštava policajce da se setio da su "škaljarci" jednom svom saradniku, dok je bio u zatvoru, slali fotografije devojke koja drži prst na usnama, kao "znak ćutnje", na šta mu Lazović objašnjava da je to bila izvesna Vasilisa.

Zijad Nurković foto: Facebook

Isto tako, u jednoj od konverzacija, Lazović izveštava svoje saradnike o navodnoj otmici "škaljarca" i govori kako mu taj "škaljarac" priča da svi planiraju da ga ubiju, pa i njegovi, jer je u vezi sa Vasilisom Nurković.

- Kaže "hoćete me ubiti vi, hoće "kavčani", hoće moji što sam sad u vezi sa ženom od Zijada" - piše, navodno, u poruci koju je Lazović poslao.

Ekipa Kurira