SKAJ PORUKE OTKRILE ŠVALERACIJU U ŠKALJARSKOM KLANU! Atraktivna blogerka u centru ljubavne afere, njene slike slali u zatvor! ŠOK

Kavački klan i policajci koji se sumnjiče da su radili za vođu tog klana, Radoja Zvicera, dugo su, navodno, dogovarali otmicu jednog "škaljarca" koji je prema pisanju crnogorskih Vijesti, trebalo da pristane da bude svedok-saradnik i otkrije im ubice za minimun 20 likvidacija.

Ovo je, kako prenose crnogrski mediji, otkriveno kada je Evropol crnogorskoj policiji dostavio Skaj poruke, za koje tvrde da su ih međusobno razmelnjivali pripadnici kriminalnih klanova.

Ove prepiske otrkrile su planove za brojen likvidacije, ali i način na koji su, kako se sumnja, funkcionisali crnogorski klanovi, a otkrivene su i tajne ljubavne afere koje su se odvijale unutar klanova. I to, prema rečima izvora, ne bi bilo interesantno istražiteljima da upravo zbog žena pojedini pripadnici klanova "nisu nadrljali".

Naime, iz prepiski koje su objavile Vijesti, jedan pripadnik škaljarskog klana, se plašio za svoj život, a kako je navodno napisao u jednoj poruci "opasnost mu je pretila i od "kavčana" i od policajaca, ali i od njegovih "škaljaraca".

Kako je dalje naveo u objavljenim presretnzutim porukama, sve to je bilo zbog fatalne crnogorske blogerke Vasilise Nurković.

Vasilisa Nurković foto: Instagram/vasiilisa_

Naime, Petar Lazović i policajac Ljubo Milović, kako proizilati iz objavljenih Skaj prepiski, oteli su Mustafu 1. avgusta 2020. godine i sa šefom kavačkog klana, navodno, dogovorili da ga, ako ne ispoštuje “povedu da pliva za vazda”.

U jednoj od konverzacija, Lazović, koji se trenutno nalazi u pritvoru u Spužu, navodno o svemu izveštava Darka Šarića koji je u tom trenutku u zatvoru u Beogradu i govori kako mu taj škaljarac priča da i "škaljarci" planiraju da ga ubiju jer je u vezi sa Vasilisom Nurković, udovicom "škaljarca" Zijada Nurkovića, koji je 2019. likvidiran u Španiji.

- Kaže "hoćete me ubiti vi, hoće "kavčani", hoće moji što sam sad u vezi sa ženom od Zijada - piše, navodno, u poruci koju je Lazović poslao Šariću.

Vasilisa i Zijad foto: Društvene mreže

Zijad Nurković inače je iz Rožaja, a bio je blizak klanu Alana Kožara, sve dok nije ubijen u Španiji 20. aprila 2019. godine. On je likvidiran naočigled Vasilise koja je tada bila u drugom stanju i njihove ćerkice. Inače, Vasilisa je poznata blogerka i influenserka u Crnoj Gori, a na društvenoj mreži Instagram ima brojne pratioce.

U daljim prepiskama, koje su prenele Vijesti, Radoje Zvicer obaveštava policajce da se setio da su "škaljarci" svom saradniku, dok je bio u zatvoru, slali fotografije devojke koja drži prst na usnama, kao "znak ćutnje", na šta mu Lazović objašnjava da je to bila izvesna Vasilisa.

- Reci mu da oće da ga u Noru tresnu. Da su Jankovići uzeli to na sebe. Kad je izdao Zijada, sve bi. A Jankovićima smeta on za Bar - piše, navodno, policajac.

Zvicer i Lazović tada, kako pišu mediji iz Crne Gore, šalju fotografije devojke od tog pkaljarca i njenih drugarica.

1 / 3 Foto: Instagram/vasiilisa_

- Jer ako ne bude ispoštovao ovaj smrad... mi mu sve znamo i način. Mi ćemo ga povesti u nepoznatom pravcu, brate, on umire od nas, drhti kao prut! To i koristimo. Sad sam mu nosio da jede. Samo ako ne bude, to mu je kraj - piše on.

Kurir.rs/Vijesti

