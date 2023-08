U Kotoru, malom primorskom gradu u Crnoj Gori, već dugi niz godina vode se sukobi između dva najmoćnija i najopasnija kriminalna klana u regionu - Škaljarskog i Kavačkog klana. Ova dva klana, koja nekada predstavljaju jedinstvenu grupu iz Kotora, suočavaju se sa konstantnim sukobima i obračunima, koji često završavaju tragičnim posledicama.

Tunel koji predstavlja ulaz u Kotor simbolizuje podelu između dva naselja - Škaljara i Kavača. Iako su nekada bila jedinstvena celina, ova dva naselja sada su poznata po svojoj povezanosti sa kriminalnim aktivnostima i klanovima.

foto: EPA, Shutterstock

Škaljari su stekli reputaciju kao utočište jednog od najbrutalnijih kriminalnih klanova u ovom delu Evrope. Iako su pojedinci iz ovog klana odavno preseljeni u elitnije kotorske krajeve, naselje Škaljari i dalje ostaje njihovo "tlo". Sa druge strane tunela, nalazi se naselje Kavač, koje je takođe poznato po svojim vezama sa kriminalom. Ovo naselje postaje popularna destinacija za život jer Kotor manjka sa zemljištem za gradnju.

Podela između Škaljarskog i Kavačkog klana naglašena je 2014. godine, kada je nestalo 300 kilograma kokaina, a kasnije je ubijen Nikola Radoman. Od tada se nastavljaju ubistva i obračuni između ove dve grupe, koji se povezuju sa krvnom osvetom.

foto: Kurir televizija

Najnovije i najšokantnije ubistvo u ovom sukobu dogodilo se u Istanbulu, gde je likvidiran Jovan Vukotić, šef Škaljarskog klana. Ovo ubistvo izvršeno je pred njegovom trudnom nevenčanom suprugom i maloletnom ćerkom.

Mladen Radulović, glavni urednik portala Kurir.rs, koji je gostovao u emisiji Puls Srbije, naglasio je da pripadnici ova dva klana trguju teškim drogama poput kokaina i heroina.

01:42 POSTOJI PRETNJA OD VELIKOG SUKOBA ŠKALJARSKOG I KAVAČKOG KLANA! Radulović: Obe organizacije i dalje REGRUTUJU NOVE ČLANOVE

- Trgovina marihuanom nije toliko unosna, ali ne isključujemo da se ogranci ovih organizacija bave tim poslom. Što se tiče pretnje, ona postoji. Poslednjih godinu i po dana naneti su snažni udari škaljarskom klanu, ali to ne mora da znači da je taj klan ugašen. Nažalost, svaka od tih organizacija regrutuje i dalje nove članove. Sve je to isprepletano odnosima velikih sila u regionu i interesima tajnih službi, tako da ne bih se iznenadio da dođe do novog velikog sukoba - rekao je Radulović.

Kurir.rs