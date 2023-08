"AKO VAŠ SIN PREŽIVI OVA 24 SATA, BIĆE 100 ODSTO INVALID": Majka otkrila kako je njen zdrav dečak (5) u sekundi postao kao biljka!

Dečak V. J. (5) teško je povređen u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Zemunu 21. aprila, kada je na njega naleteo automobil na 50 metara od njegove kuće, i to kad je mališan krenuo da pomazi psa u komšiluku.

Nesreća se dogodila pre četiri meseca, oko 14.30, u Senjskoj ulici, a dečaka je udario vozač "volva" i odbacio ga 10 metara. V. J. zadobio je teške povrede i ostao je invalid 100 odsto. Trenutno se nalazi na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj.

Ako preživi...

Dečakova majka Jovana Šorgić Jurakić (32), inače majko osmoro dece, za Kurir kaže da je neutešna nakon saznanja da joj je nekada zdravo dete sada vezano za bolnički krevet.

neutešna majka dečaka (5) foto: Zorana Jevtić

- Kad se setim tog dana, nije mi dobro. Stoji mi i sad knedla u grlu. Imala sam potpuno zdravog sina, a onda me je dočekao hladan tuš i činjenica da se moje dete bori za život. Rekli su mi: "Ako preživi ova 24 sata, ostaće vam 100 posto invalid" - kaže neutešna žena:

- Svet mi se srušio. Osećala sam se kao u nekom ružnom snu i čekala sam da se probudim.

Jovana nam je objasnila kako je došlo do nesreće u blizini njihove kuće, u kojoj živi sa suprugom, osmoro dece i majkom.

- Dala sam otkaz u Kliničkom centru, gde sam radila kao čistačica, baš tog dana sam došla ranije kući i odmah sam otišla da se istuširam. Videla sam sina kako trčkara, ali je u jednom trenutku uzeo svoju plastičnu stolicu, primakao je ogradi i preskočio. Izašao je na ulicu kako bi otišao do komšijskog psa, kog je obožavao - kaže ona i dodaje:

od zdravog deteta dobila je invalida 100 posto foto: Zorana Jevtić

- Ne znamo kako je tačno došlo do nesreće, ali sumnjamo da je možda istrčao pred auto i da ga je vozač udario. Vozio je toliko brzo da ga je pokupio i odbacio 10 metara.

Nesreća je, kako kaže, bila jeziva, a dečak je od siline udarca ostao nepomično da leži pokraj puta.

- Vozač se zaustavio i navodno počeo da daje veštačko disanje mom sinu, ali je odmah u pomoć priskočila komšinica, koja je medicinska sestra. Čula se neka buka, vriska, jaukanje, a onda su moja deca utrčala u kuću uplakana i rekla mi šta se dogodilo - priseća se Jovana:

ovde se dogodila nesreća pre 4 meseca foto: Privatna arhiva

- Izašla sam kao zombi, nisam znala šta me je snašlo. Vozač mi je prišao, pravdao se da je vozio samo 20 na sat i da mu je moj sin istrčao na put. Istu priču pričao je i kad smo došli u bolnicu, ali mu je policajac na to rekao da je to nemoguće s obzirom na povrede koje je dete zadobilo.

Samo trepće

Majka dodaje i da od tog trenutka kreće njena borba.

- Rekli su mi: stanje koma, izliv krvi na mozak, brojne teške telesne povrede, jetra je pukla - drhtavim glasom navodi dijagnozu svog sina:

- Bio je u komi sve do 3. maja, tada su ga probudili. Čekali smo kakav će biti ishod, a onda smo se suočili s tim da je on kao biljka. Sve što on trenutno radi jeste da je svestan, kad ga nešto pitamo, on nam trepće svojim okicama, to je sve. Sad su počele fizikalne terapije, pa mi deluje kao da može prst na jednoj ruci da pomeri.

Borba tek predstoji Taj vozač nije ni pitao kako je naše dete Kako dalje navodi dečakova majka, lekari sad daju više nade za njegov oporavak. - Postoji šansa da se oporavi, ali je pitanje kakav će biti njegov maksimum. Verujte, ne znam kako se držim, ali moram da se borim, ja sam majka, mene kod kuće čeka još sedmoro dece, kojima nisam saopštila da će jednog dana kad V. otpuste iz bolnice, dobiti brata prikovanog za krevet, kome je nega potrebna 24 sata - kaže ona: jedva se bora sa tragedijom koja ih je zadesila foto: Zorana Jevtić - Moram da se obučim kako da mu dajem hranu. Pomoću dobrih ljudi nabavili smo bolnički krevet, u kom će ležati kad dođe kući, ali nam borba i psihička i fizička tek predstoji, a da ne pričam o finansijskoj. Jovana kaže da ne krivi nikoga, ali da joj je izuzetno teško što do sada nije dobila čak ni zapisnik sa uviđaja, a kamoli da zna da li se protiv vozača vodi neki postupak. - Možda je to bila naša sudbina, ali jako nam je teško. Pa taj vozač posle toga nije ni pitao kako je naše dete, onako ljudski, da se bar raspitao, ništa... - kaže naša sagovornica.

Potrebna pomoć Ne odustaje od borbe Jovana Šorgić Jurakić kaže da su joj humani ljudi pomogli da skupi 200.000 dinara i skoro 1.000 evra i da je od tog novca kupljen krevet u kom će ležati dečak, ali njima je potrebna pomoć i za sve što dolazi u daljem lečenju. - Hranu ćemo morati da mu blendiramo, a mi ni taj blender nemamo. Trebaće nam pelene, vlažne maramice, kreme, lekovi... Sve to što nam kažu mi moramo da donesemo da mu pomognemo, a nismo u mogućnosti, a ja opet ne mogu da se zaposlim jer sam potrebna i njemu i ostalim mališanima - kaže ova žena, koja ne odustaje od borbe za sinovljev oporavak. Ukoliko neko želi da pomogne porodici Šorgić Jurakić, može da uplati novac na sledeće brojeve računa: x DINARSKI RAČUN: 160-6000001718075-16 x DEVIZNI RAČUN: 160-6000001719027-70 x IBAN: RS35160600000171902770 x SWIFT / BIC DBDBRSBG

(Kurir.rs - B. Travica)