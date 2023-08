"UBIĆU TE, ODROBIJATI BEZ ŽALJENJA" Muškarac iz Bora uleteo u kuću bivše supruge, pa joj pretio SMRĆU! Policija ga odmah uhapsila

Policija u Boru uhapsila je meštanina D.T. (52) zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici.

- Ovo nije bezazleni slučaj, tako da je sudija za prethodni postupak odredio osumnjičenom bivšem mužu zatvor do 30 dana. D.T. je došao u kuću bivše žene i krenuo da se svađa sa njom oko razvoda, imovine, njenog ponašanja. Zatim joj je ozbiljnim glasom rekao da će je ubiti. Obzirom da je ovaj čovek I ranije to govorio u krugu svojih prijatelja i obzirom da imamo još neka saznanja, on će provesti mesec dana u zatvoru da ne bi došlo do neke tragedije – saznajemo od nadležnih.

Prilikom hapšenja, kako saznajemo nezvanično, D.T. je vikao bivšoj ženi ‘’Ubiću te, odrobijaću te bez ikakvog žaljenja’’.

