"ZGRABIO LOPATU I UDARIO GA U GLAVU" Majka opisala scene užasa u Pirotu! Sin pokušao da joj UBIJE PARTNERA: Pukao kad mu otac umro

S.O. Iz Pirota (32) pokušao je da ubije majčinog partnera M.K. (60) jer nije odobravao njihovu vezu. Kako kaže njegova majka M.O., ona je sa M.K. u emotivnoj vezi već dvadesetak godina, ali njen sin je uvek bio protiv toga pa čak i kada je zasnovao svoju poroicu. Kako dalje navodi ova žena, stvari su se pogoršale pre godinu dana kada je preminuo Stefanov otac za koga je bio vezan pa je od tada bio još bipe kivan na majku i njenog vanbračnog partnera.

Do krvavog obračuna koji se umalo završio kobno po M.K. došlo je juče oko podneva u dvorištu porodične kuće u niškom naselju Ostrovica gde su M.O. o njen partner M.K. došli u goste iz Pirota gde žive.

foto: Kurir/M.S.

„Sedeli smo na terasi kada sam ga videla kako nam prilazi vičući. Pokušavala sam da ga smirim, rekla sam mu da sedne da popričamo, da se dogovorimo. Međutim, on je odbio da me sasluša, zgrabio je lopatu i mog prijatelja udario u glavu. Zadao mu je samo jedan udarac ali je to bilo dovoljno da ga ozbiljno povredi, sin mi je mlad, zdrav, jak… Sada brinem za obojicu, sin mi je u zatvoru, ali izaći će kad, tad ali ko zna šta će biti sa mojim partnerom, znam da je ozbiljno povređen. Evo baš se spremam da krenem u nišku bolnicu da ga obiđem“, priča uznemirena žena.

Komentarišući ovaj događaj objašnjava da njen sin nikada ranije nije bio nasilan ni prema njoj ni prema M.K.

foto: Kurir/M.S.

„Jeste bio protiv naše veze, uvek mi je to prebacivao ali me nikada nije napadao a još manje mog prijatelja. Sada smatram da bi bolje bilo da je na men difgao ruku nego na čoveka čija je jedina krivica što živi sa mnom. Mnogo mi je žao zbog svega, uvek sam govorila sinu da pazi šta radi i na poslu i uopšte u životu. Ne razumem šta mu je ovo trebalo, oženjen je, ima dečicu, dobar posao, lep život a sve je to sada odbacio ni zbog čega. On je odrastao, imam i kćer koja je takođe zasnovala porodicu i htela sam samo da i ja nastavim život onako kako želim“, zaključuje ova Piroćanka.

foto: Kurir/M.S.

Niška policija je saopštila da je tridesetdvogodišnjak iz Pirota uhapšen zbog pokušaja ubistva jer je šezdesetogodišnjem mušarcu naneo teške telesne povrede opasne po život udarajući ga lopatom i nogom.

Iz niškog Univerfzitetskog Kliničkog centra saopšteno je da je pacijent zadobio povredu glave sa krvarenjem u mozgu zbog čega je hitno operisan, te da je nakon hirurške intervencije u stabilnom stanju i da diše spontano.

Kurir.rs/Nova