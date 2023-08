UHAPŠEN MUŠKARAC KOJI JE PUCAO SA TERASE NA LJUDE NA BEŽANIJI Ranio ženu koja se šetala parkom! Njena ćerka sve opisala do detalja

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa policijom Novi Beograd odredilo je danas zadržavanje osumnjičenom T.S. zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

On je u Novom Beogradu, naselju Bežanijska Kosa, upotrebom vazdušne puške izazvao opasnost za život ili telo ljudi.

Sprovođenje osumnjičenog u prostorije tužilaštva radi saslušanja određeno je za dan 31.08.2023.godine.

N. K., ćerka O. M. (71) koju je prekjuče u jutarnjim časovima iz vazdušne puške, dok je šetala psa, pogodio osumnjičeni S. T. u ruku i nogu, otkriva kakvu torturu na Bežanijskoj kosi doživljavaju od pomenutog muškarca.

"Moju majku koja je obolela od karcinoma je upucao na dva mesta. Ranio je u ruku i nogu iz vazdušne puške. Pucao je sa prozora. To je uradio juče ujutru dok je šetala psa. Moja majka je sva krvava uletela u kuću, plačući... samo je gledala da i pas nije pogođen. Moj muž je ratni invalid, on kada je to video još više se potresao. Znači, taj čovek nam pravi haos na svakom nivou u životu. Maltretira ceo komšiluk", počinje svoju priču N. K.

Navodi da je S. T. bravar kojeg svi u ulici poznaju i da ga i ona zna, kao i to da ga je zvala i pitala zašto je pucao u njenu majku.

"Ja sam ga pozvala telefonom i pitala, zašto si mi pucao u majku, rekao je da nije. Rekla sam mu dobro, ja ću da zovem policiju, pa ko god da je. Međutim, policiji je priznao i oduzeli su mu pušku, izvršili pretres stana. Bio je u policiji, ali je ubrzo pušten, jer mu je, kako su mi rekli ovo - "prvo delo". Šta treba da se dogodi da on završi u zatvru, da izbije oko detetu, da pogodi bebu, trudnicu... tu je drveće, on puca nasumično. Moju majku je zrno iz puške pogodilo na milimetar i po od arterije, da je pogodilo u nju, ona bi preminula. Pa tako je i onaj iz Mladenovca, prvo ubijao pse i mačke, pa prešao na ljude", kaže ona.

Navodi da je ranio više pasa iz komšiluka.

"Ovo nije prvi put da puca iz te puške, uglavnom napada žene sa psima, jer mu životinje smetaju. Ne znam koliko je pasa do sada ranio, znam da je više njih. Moja majka ima karcinom, žena je bolesna, a bilo bi joj teže psa da je pogodio nego nju. To što nam on radi je strašno. Smetaju mu deca, pa baca petarde na njih. To se sve dešava u dvorištu zgrade gde se komšiluk okuplja. Pre neki dan se žalio na to što moja majka i komšinica sede i pričaju u tom dvorištu jer on ne može da spava do njih. Verujte mi da je policija bila u šoku kada je sve ovo čula".

