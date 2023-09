DRAMA U BEOGRADU! Saobraćajci zaustavili "mercedes" zbog prebrze vožnje, pa unutra zatekli dete (2) bez svesti!

U Beogradu se danas odigrala prava drama, kada je patrola saobraćajne policije zaustavila automobil "mercedes" zbog prebrze vožnje, a onda je policajac u vozilu uočio dete bez svesti!

Kako Kurir saznaje, sve se dogodilo oko 11. 50 sati u Železniku kada je moto-patrola Uprave saobraćajne policije zaustavila automobil zbog prekoračenja brzine.

- Pošto je vozač stao, ispostavilo se da on u automobilu vozi dete od dve godine koje je bilo u nesvesti - kaže naš izvor i dodaje da je patrola saobraćajne polcije tada otpočela pratnju automobila do Dečje bolnice u Tiršovoj i zahvaljujući takvoj reakciji pripadnika MUP mališan je u najkraćem mogućem roku stiglo do lekara.

- Dete je na vreme stiglo u bolnicu i predato je lekarima oko 12.05 sati. Odmah je započeta reanimacija i dete je sada van životne opasnosti - dodaje naš izvor.

