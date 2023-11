"DELIĆ KOSTI NA TESTERI DOKAZUJE POVREDU, A NE UBISTVO" Poljuljani ključni dokazi u slučaju Volš! DNK analiza ide u korist Brajanu

U američkoj državi Masačusets jule je održano suđenje Brajanu Volšu (48), okrivljenom za ubistvo supruge, Beograđanke Ane Volš (39), ali on nije doveden iz pritvora. Bez obzira na to, tužilaštvo je saopštilo najnovije informacije o prikupljenim dokazima.

Tužilaštvo i advokati u ovom slučaju su nedavno imali konferencijski razgovor sa privatnom laboratorijom "Bode", kojoj je država poslala desetak uzoraka DNK, a čiji bi rezulatati mogli poslužiti kao ključni dokaz u ovom predmetu.

Eksperti na potezu

- Za jedan broj tih uzoraka rečeno je da su "ograničenog kvaliteta" i testiranje je zato zaustavljeno. Očekuje se da će eksperti posetiti laboratoriju radi pregleda uzoraka, kako bi se uverili da li su oni zaista toliko lošeg kvaliteta da ne mogu da se analiziraju - navode američki mediji.

Brajan Volš foto: Printscreen/wcvb

Naglašeno je i da je državna kriminalistička laboratorija, kojoj je takođe povereno da uradi analizu DNK tragova, završila svoju obradu, ali ti rezultati ni juče, kao ni pre tri meseca, nisu stigli u sud.

- S obzirom na to da telo Ane Volš, za koju tužilaštvo smatra da je ubijena u Novogodišnjoj noći u svojoj kući, nije pronađeno, rezultati DNK tragova nađenih na deponiji, za koju se sumnja da je mesto na kom je okrivljeni bacio raskomadan Anin leš, predstavljaju ključni dokaz protiv udovca - navode američki mediji.

Šta se očekuje od DNK? Trag na testeri je ključan Očekuje se da će konačna DNK analiza uzoraka čiji se rezultati čekaju, otkriti najveće misterije slučaja. Naime, uzorci su uzeti sa testere kojom je, kako se sumnja, raskomadano Anino telo. Ukoliko se utvrdi da je to njen DNK koji je uzet sa testere dokazuje se prvo da je reč upravo o ubistvo prvog stepena, a onda i ko je ubio jer je na istom predmetu pronađen i DNK uzorak osobe koja je testeru koristila, odnosno ubice.

Advokat Brajana Volša je rekao da očekuju da će imati sve analize do kraja godine, a još jedno ročište zakazano je za 23. januar 2024. Očekuje se da će tada prisustvovati i Brajan Volš.

Podsetimo, nestanak Ane Volš prijavio je njen poslodavac iz Vašingtona, pošto se posle novogodišnjih praznika nije vratila na posao, a njen suprug mu je rekao da je otputovala u noći između 1. i 2. januara.

Ometao istragu

Policija je Brajana uhapsila 8. januara zbog ometanja istrage, odnosno oprečnih izjava koje je davao o tome kada i kako je njegova supruga otišla kobne noći, kao i gde se on kretao u danima posle Aninog nestanka. Nakon što je policija u podrumu pronašla tragove Anine krvi, a na deponijama na kojima je snimljen njen suprug, delove njenih ličnih stvari i testeru na kojoj je bilo ljudskog tkiva, Brajan je optužen i za njeno ubistvo.

Ana Volš foto: Printskrin/Instagram

On, podsetimo, od početka negira krivicu, tvrdeći da ženu nije ubio. Međutim, tokom istrage je otkriveno, da je Ana imala ljubavnu aferu sa svojim prijateljem iz Vašingtona, te da je Brajanova majka malo pre Anine smrti unajmila privatnog detektiva da je prati.

Teško dokazivo Reči američkog analitičara Pravni analitičar iz Bostona Majkl Kojn rekao je ranije ovog meseca da je DNK posebno važan jer istražitelji nisu pronašli telo Ane Volš. Ne samo da tužioci moraju da dokažu da je Brajan ubio svoju ženu, već moraju da dokažu i da je ona mrtva, rekao je. - Delić kosti sam po sebi ne dokazuje nužno smrt - rekao je Kojn za NBC10 i dodao: - To dokazuje da je možda bila povređena, a oni pokušavaju da dokažu ubistvo prvog stepena.

Kurir.rs / D. Antonijević