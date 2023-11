"JA SAM KADET VOJSKE SRBIJE I ZAUVEK ĆU IMATI 20 GODINA..." Mortus pijani vozač usmrtio Nikolu: Podignuta optužnica

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv pijanog vozača Branislava R. iz Beograda, koji je u julu prošle godine naleteo "alfa romeom" na Nikolu Grujića (20) iz Čačka, kadeta Vojske Srbije i odbacio ga gotovo 12 metara u naselju Voždovac.

Ovakva odluka nadležnog tužilaštva koje je 26. oktobra podiglo optužnicu protiv osumnjičneog, prema rečima Nikolinog oca Nenada Grujića, je očekivana i on se nada "da će pravda biti zadovoljena iako njegovo dete niko više ne može da vrati".

Pa da podsetimo, stravična saobraćajna nesreća dogodila se 9. jula 2022. kod benzinske pumpe u Darvinovoj ulici na Voždovcu kada je osumnjični u stanju potpune alkoholisanosti, sa 2.62 promila alkohola u krvi izgubio kontrolu nad vozilom i prvo udario u znak "stop" pa u kadeta Vojske Srbije koji se kretao tik do trotoara jer je jedan automobil bio parkiran na trotoaru. Vozač je pobegao sa mesta nesreće, a nesrećni mladić je od zadobijenih povreda preminuo 16. jula 2022.

- Zadovoljan sam radom tužilaštva i što je podignuta optužnica, osumnjičenom se na teret stavlja da je počinio krivična dela nepružanje pomoći povređenom licu u saobraćajnoj nesreći i ugrožavanje bezbednosti u saobraćaju sa smrtnim ishodom - započinje svoju ispovest za Kurir Nikolin neutešni otac i dodaje da je povređen prvobitnim veštačenjem gde je navedeno da su i njegov sin i vozač podjednako krivi.

- Drugim veštačenjem je to osporeno i to je pravda. Moj sin nije kriv... Ne ubija auto, nego vozač koji ga vozi!

Nenad u svojoj bolnoj priči navodi da je bahati i pijani vozač nakon nesreće otišao sa suvozačem da pije kafu ne mareći na minulu situaciju.

- Nije pomogao mom detetu koji je hrabro spasio svoju devojku i odgurnuo je kako i ona ne bi nastradala. Otišao je da pije kafu, a nakon što je proveo tri meseca u pritvoru pušten je i nema nikakvu zabranu. Nastavio je sa svojim životom, a meni ni izvini nije rekao - kaže otac kadeta i dodaje:

- Vodim svoj lični rat i kao vojnik, po drugi put sam se 21. jula 2022. zakleo svom detetu na grobu da će pravda biti zadovoljena, tako će i biti. Moje dete je služili ovo zemlji časno i poštenu tako da hoću da i onaj ko je skrivio njegovu smrt pošteno i časno odsluži svoju kaznu.

Naš sagovornik je dodao da vozač koji je udario njegovo dete, koje je bilo na trotoaru to uradio pod dejstvom alkohola.

- Onoliko alkohola koliko je imao osumnjičeni u trenutku nesreće, prema stručnim nalazima, u moždanom sistemu došlo je do "konfuzije". Osoba u ovoj fazi pijanstva nesposobne su za bezbedno učestvovanje u saobraćaju, bez obzira na to da li se radi o vozaču, biciklisti ili pešaku - navodi Nenad i dodaje:

- Stanje u kom je on bio činila ga je apsolutno nesposobnim za bezbednu vožnju.

Potresno pismo

"Sanjao sam da budem vojnik i branim svoju zemlju..."

Nenad je napisao i javno pismo koje je posvetio svom detetu i kojim je želeo da podigne svest nesavesnih vozača koji svakodneovno oduzmu nevini život.

nikolina sestra napisala poruku za svog brata nikolu grujića foto: Privatna arhiva

- Ja sam Nikola Grujić, kadet Vojne akademije Vojske Srbije i zauvek imam 20 godina zahvaljujući Branislavu R. Tog dana 09. jula 2022. godine sam bezbrižno išao trotoarom Darvinovom ulicom kada je na mene naleteo Branislav R. pod dejstvom alkohola (2.62 promila alkohola u krvi) udario me i nije se ni okrenuo niti stao da vidi kako sam da li možda može nešto da učini da nemam zauvek 20 godina - piše na početku potresnog pisma:

- Naravno on to nije hteo da uradi, niti on niti njegov suvozač već su se odvezli do kafića da bi Branislav R. popio kafu. Zašto je to moralo tako nažalost, neću nikada saznati jer sam 16. jula 2022. godine preminuo od posledica zadobijenih u toj saobraćajnoj nezgodi. Iza mene je ostalo mnogo pitanja na koje neću nažalost, nikada saznati odgovore.

Iza mene sam ostavio dva mlađa brata i sestru kojima sam bio uzor i idol. Nikada više se neću bezbrižno smejati sa njima i biti pored njih u životu kada im budem bio najpotrebniji. Sanjao sam da budem vojnik i da branim svoju zemlju kao i svi moji pre mene koji nisu nikada ukaljali svoju čast i obraz.

nikola grujić kadet vojske srbije koji je poginuo prošle godine na voždovcu foto: Privatna arhiva

Ja sam sada na nekom lepšem mestu i gledam sve moje voljene i čuvam ih od zla i nesreća. Dobio sam krila anđela i sada sam na nebeskoj straži dok taj isti Branislav slobodno šeta bez imalo trunke kajanja za to što je uradio.

Moj otac je postavio cilj da istera pravdu do kraja i da moja žrtva ne bude uzaludna. Hvala mu na tome. Uvek sam bio ponosan na njega kao i on na mene kada sam upisao Vojnu akademiju. Znam da moja žrtva neće biti uzaludna i da neću biti samo broj u nekom sudskom postupku - piše u potresnom pismu.