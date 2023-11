NOVO SUĐENJE ZA SMRT ANJE GRAHOVAC (3): Ukinuta presuda od tri godine zatvora anesteziologu Stanoju Glišiću

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je drugostepenu presudu i postupak protiv anesteziologa Stanoja Glišića, koji je bio pravosnažno osuđen na tri godine zatvora i predmet vratio Apelacionom sudu na ponovno suđenje.

- Odlučujući u trećem stepenu, Apelacioni sud je našao da se osnovano uloženim žalbama ističe da se, za sada, ne može prihvatiti zaključak iznet u drugostepenoj presudi da su se u radnjama okrivljenog stekla zakonska obeležja bića krivičnig dela za koje je oglašen krivim, a zbog toga što nije hitno pristupio intenzivnom lečenju upućivanjem u zdravstvenu ustanovu u kojoj bi joj mogla biti pružena kompletna medicinska pomoć iako je znao da u okviru Specijalne bolnice „Perfekta" takva kompletna medicinska pomoć ne može biti pružena. Iz svih izvedenih dokaza koji su analizirani kako od prvostepenog suda tako i od strane drugostepenog suda, ne proizlazi podatak koji bi ukazivao na to da se kasnilo sa transportom pacijenta u Institut, pa je prvostepena presuda morala biti ukinuta - navodi se u obrazloženju odluke Apelacionog suda.

Anja Grahovac foto: printscreen YT

Podsetimo, prvostepenom presudom, Stanoje Glišić je bio oslobođen od optužbe da je izvršio teško delo protiv zdravlja ljudi. Međutim, Apelacioni sud ga je 7. novembra prošle godine, usvajanjem žalbe tužilaštva, osudio na tri godine zatvora. U toj odluci, bilo je navedeno da je on ipak oglašen krivim zbog toga što je 21. maja 2007. u prostorijama Specijalne bolnice za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju „Klinika Perfekta", u Beogradu, u svojstvu lekara anesteziologa, pri pružanju lekarske pomoći - operacije katarakte na levom oku, nesavesno postupao i time prouzrokovao pogoršanje zdravstvenog stanja parcijenta trogodišnjeg deteta, oštećene Anje Grahovac, usled čega je 4. juna 2007. devojčica preminula.

- Nakon što je tokom operacije došlo do usporavanja rada srca, slabljenja i gubitka pulsa na periferiji i lice pacijenta promenilo boju i usne postale plavičaste i nakon što je došlo do promene pritiska na balonu za ventilaciju, usled smetnji prohodnosti tubusa, što je uticalo na smanjeni protok kiseonika, a na plućima su se čuli tonovi koji su ukazivali na prisustvo sekreta, prekinuo operaciju u 9,05 časova, te usled usporenja rada srca zamenio tubus u 09,25 časova i pacijentu dao atropin sulfat (što je standardni protokol u slučaju bradikardije) kako bi se uspostavio normalan srčani rad u kraćem vremenskom periodu od perioda koji može naškoditi pacijentu, te nakon okončanja operacije u 9,30 časova iako je opšte stanje pacijenta bivalo sve teže usled toga što je u toku operacije došlo do poremećaja snabdevanja mozga pacijenta deteta Anje Grahovac sa kiseonikom nije hitno pristupio intenzivnom lečenju i upućivanju oštećene u zdravstvenu ustanovu u kojoj bi joj mogla biti pružena kompletna medicinska pomoć, a znao je da u okviru Specijalne bolnice „Perfekta" takva kompletna medicinska pomoć ne može biti pružena - navodi se u odluci kojom je anesteziolog bio osuđen.

Dete je, kako se navodi, tek nakon četiri sata, bez sesti primljeno na Institut. - U konkretnom slučaju, Apelacioni sud je zaključio da između očigledno nesavesnog lečenja i pogoršanja zdravlja maloletne Anje Grahovac postoji uzročno-posledični odnos, te da je nesumnjivo utvrđeno da je usled očiglednog nesavesnog postupanja okrivljenog prouzrokovano pogoršanje zdravstvenog stanja Anje Grahovac. Očigledno nesavesno postupanje okrivljenog ogleda se u činjenici da iako je u toku operacije došlo do poremećaja snabdevanja mozga pacijenta sa kiseonikom i iako je opšte stanje pacijenta bivalo sve teže, nije hitno pristupio intenzivnom lečenju upućivanjem pacijentkinje u zdravstvenu ustanovu u kojoj bi joj mogla biti ukazana kompletna medicinska pomoć - navedeno je u odluci koju je ukinuo treći stepen Apelacionog suda.

Kurir.rs/ J. S.

Bonus video:

05:40 DA SRCE PREPUKNE Deka nastradalog Stefana u suzama za Kurir TV: Osećam se očajno i besno ZNAM KAKVA ĆE BITI PRESUDA GALIĆU (VIDEO)