UHAPŠEN VOZAČ KOJI JE USMRTIO ŽENU NA PEŠAČKOM PRELAZU U NIŠU: Očevici pokušali da joj pomognu, ali je preminula na licu mesta!

Saobraćajna policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsila muškarca I. M. (60) jer je usmrtio Nišlijku (66). Sve se dogodilo na pešačkom prelazu kod benzinske pumpe NIS u naselju Vrežina. Ona je, po svedočenjima ljudi koji su hteli da joj pomognu, preminula na licu mesta. On će se teretiti na sudu za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. - I.M. se sumnjiči da je sinoć, upravljajući „fijatom“, na pešačkom prelazu u Knjaževačkoj ulici u Nišu, udario šezdesetšestogodišnju ženu koja je od zadobijenih povreda preminula, rekli su nam u policiji. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu.

Kurir.rs/ M.S.