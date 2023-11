ARKANOVA LIKVIDACIJA ISPLANIRANA NA TAJNOJ VEČERI: Ubice dobile na Paliću detaljna uputstva za ubistvo Ražnatovića, ovo su detalji

Željka Ražnatovića glave je koštao tajni sastanak na Paliću, na Srpsku novu godinu 2000, praktično nešto više od 24 sata pre nego što će Arkan biti likvidiran u holu hotela "Interkontinental". Uz Ražnatovića, ubijeni su i biznismen Milenko Mandić Manda i Dragan Garić, savezni policajac, koji su s njim sedeli u separeu. Jedan hitac je teško ranio i gošću hotela koja nije imala nikakve veze s njima.

Za ovaj zločin u oktobru 2006. Okružni sud u Beogradu je osudio bivšeg policajca Dobrosava Gavrića, Milana Đuričića i Dragana Nikolića. Sva trojica dobili su po 30 godina zatvora, dok su petorica okrivljenih za pomaganje osuđeni na ukupno 30 godina. Po šest godina zatvora dobili su Dejan Pitulić, Vujadin Krstić i Stojan Ranković, a po tri godine Đorđe Grubačić i Milomir Vasiljević.

Čaršija je, međutim, kako su pisali mediji, trag ka naručiocu usmeravala rečenicom:

"Ubica je onaj ko da najveću čitulju u novinama", a prva sumnja pala je na Zorana Uskokovića Skoleta, tada vođu banjičko-rakovičke ekipe, koji je s Arkanom bio umešan u kupovinu i preprodaju fudbalera. Uskoković je te sumnje demantovao iz Nemačke, gde je u tom periodu boravio.

- Nisam nikakav organizator ubistva niti sam imao bilo kakav razlog da učinim tako nešto. Kada je Arkan ubijen, a s njim sam bio kao brat, zvao sam Cecu i Mandićevu porodicu da izjavim saučešće i dao umrlice prijateljima - pričao je Uskoković medijima.

Osveta Ali podzemlje mu nije verovalo. A onda je usledilo ono što je policija i očekivala. Osveta. Najpre serija likvidacija Uskokovićevih prijatelja: Radoslava Trlajića zvanog Bata Trlaja, Branka Lainovića, Zorana Davidovića Ćande, a zatim i samog Uskokovića. Prvo je krajem aprila 2000. aktivirana eksplozivna naprava u njegovoj zgradi na Ceraku. Dva dana kasnije, Uskoković je likvidiran posle holivudske jurnjave automobilima na Vidikovcu i Petlovom brdu. Na Skoleta je pucano iz čuvenog audija smrti, a s njim je poginuo i njegov telohranitelj, policajac Miloš Stevanović.

Dragan Nikolić, jedini osuđeni koji je dospeo iza rešetaka, u intervjuu koji je dao jednom beogradskom listu označio je upravo Zorana Uskokovića Skoleta kao nalogodavca ubistva, a kao motiv preprodaju fudbalera Nikole Lazetića.

- Kap koja je prelila čašu bila je podela zarade od prodaje fudbalera Nikole Lazetića. Skole, koji je prvi pikirao Lazetića, nije bio zadovoljan delom koji mu je nakon transfera dao Arkan... Ja sam s kumom Gavrićem na poziv Zorana Uskokovića Skoleta otišao u restoran "Dvor" u Rakovici, nakon čega smo nas dvojica počeli da pratimo Arkana da bi ga Gavrić likvidirao. Za Srpsku novu godinu smo Gavrić, Đuričić, koji mi je brat, i ja bili s devojkama i ženama na Paliću. Krenuli smo za Beograd 15. januara. Usput me je zvao Skole. Onda i Branko Jeftović Jorga, koji mi je rekao da će Arkan tog dana biti u "Interkontinentalu". Krenuli smo za Beograd. Ja kući, a Gavrić u hotel tojotom. Miki Đuričić je došao kalibrom i parkirao se u blizini. Njegov zadatak je bio da Gavriću, kada ubije Arkana, pomogne da pobegne - naveo je Nikolić i nastavio:

- Gavrić me je pozvao iz hotela i rekao mi: "Situacija nije dobra." Paralelno su me zvali Skole iz Nemačke i Jorga iz hotela i tvrdili suprotno, da sve ide po planu. Onda me je Gavrić ponovo pozvao i rekao: "Krećem." Sledeći poziv bio je od Jorge. Rekao mi je: "Trojka." Onda me je zvao Miki iz automobila i rekao da je Gavrić teško ranjen i da kreću prema mojoj zgradi. Tada sam postao svestan da bez suda i policije neće moći da prođe - pričao je Nikolić.

Onaj deo o kojem Nikolić nije detaljisao odnosi se upravo na boravak na Paliću. Tamo je, kažu upućeni, od Skoleta, koji se javio iz Nemačke, dobijen direktan nalog da se krene u akciju.

- Navodno, ekipa koja je na Palić otišla s devojkama u jednom lokalu srela se s Brankom Jeftovićem Jorgom. Dakle, nije ih zvao telefonom, kao što kaže Nikolić, već su se sreli na Paliću. On im je preneo detaljna Skoletova uputstva, ugovoreni su svi detalji i plan je do tančina razrađen, kao i uloga svakog od učesnika - objašnjava izvor Srpskog telegrafa, koji je učestvovao u istrazi Ražnatovićevog ubistva.

Kurir.rs/Republika