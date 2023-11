"NJEGOVO SRCE PRESTALO JE DA RADI 2 MINUTA POŠTO SU RODITELJI DOŠLI" Sestra Luke koji je stradao u sudaru: Borba je trajala 9 dana

- Ime je dobio po našoj krsnoj slavi, a pošto sam 10 godina starija od njega briga o njemu je delom pala na mene. On je rođen 2007. godine i samim svojim rođenjem dao nam je sve, pogotovo što pre njega nismo imali mnogo muškaraca u porodici. Sa njim sam prošla lep period njegove kratke fudbalske karijere i proputovali smo mnogo zajedno. Kada je izrazio da želju da vozi neki dvotočkaš majka, sestra i ja smo ga podržale, jer nije imao vremena da se poigra i uživa kao dete zbog treninga.Luka je tog dana čekao drugaricu da mu se odazove na poziv, međutim kada se ona nije javila verovatno je krenuo nazad u kafić gde se sedeo sa drugom. Nezgoda se dogodila u 21.32 kada je izašao na glavni put devojka koja je išla iz suprotnog smera, htela je da skrene u svoje dvorište bez pokazivača pravca. Luka je nju uočio međutim bilo je kasno, jer je telom udario vozilo i ostaje da leži pored puta - rekla je njegova sestra Dijana.

Kaže da niko iz porodice devojke koja je učestvovala u nesreći nije prišao da izajvi saučešće i da devojka tokom sudskog postupka nije pokazala empatiju i da je njena porodica glasnom muzikom provocirala njenog oca kad god bi došao da obiđe Lukinu spomen ploču.

foto: privatna arhiva

Jovovićeva je dodala kako niko nije prišao da pomogne Luki nakon nesreće, a devojka koja ga je udarila uletela je u kuću i nije izašla dok njena porodica nije došla sa njom, ali da niko od njih nije pozvao hitnu pomoć.

- Devojka nije bila koncentrisana na vožnju, nakon što je došlo do sudara devojka je pobega u kuću i nije se pojavila dok nije izašla njena porodica koja mu takođe nije prišla. Ona kada je izašla počela je da histeriše govoreći kako on nju udario. Neko od komšija je pozvao hitnu pomoć, Luka je po prijemu u bolnicu bio već u komi i da se to desilo jer mozak nije dobijao dovoljno kiseonika što mu je presudilo. Sestra me je obavestila da je Luka pao sa motora, a ona je saznala to od njegovog drugara koji je takođe stradao sa motora nekoliko meseci kasnije. Lukina borba trajala je devet dana, poslednjeg dana su mama i tata otišli u posetu, kada im je neko od medicinskih radnika rekao da ga gube, posle smo saznali da je njegovo srce prestalo da radi dva minuta nakon što su roditelji došli, kao da ih je čekao da dođu - rekla je Jovovićeva.

Luka je, da podsetimo, poginuo u saobraćajnoj nesreći u aprilu prošle godine kada je na njega automobilom, kako se sumnja, naletela okrivljena i oborila ga sa motora, Luki nije pružila pomoć i otišla je sa lica mesta.

Suđenje za ovaj slučaj je u toku.

