"16 MESECI SMO BEZ NJEGA, A I DALJE NEMA POMAKA": Održano suđenje zbog samobraćajne nesreće u kojoj je poginuo Luka (15)!

Petnaestogodišnji Luka Jovović iz sela Ratkova stradao je u saobraćajnoj nesreći u aprilu prošle godine kad je na njega, dok je vozio motor, naleteo automobil. U utorak je održano suđenje povodom ovog slučaja, a njegova sestra Dijana za Kurir kaže da Lukina porodica već 16 meseci čeka pravdu za ovog dečaka!

- Suđenje je već 4 meseca odlagano, nikako da se održi, a sad je već trabalo da bude glavni pretres - kaže nam ona i dodaje:

- Pozvani su svedoci koji su uglavnom potvrdili svoje pređašnje izjave ili samo dtaljnije opisali događaj. Naš tata uglavnom ide sam na suđenje, nikome od nas ne dozvoljava da nam ne bi bilo sa još gore.

foto: Privatna Arhiva

Naredno ročište zakazano je za 2. oktobar.

- Nismo sigurni kako će sve ovo da ispadne, ali nadamo se da će biti pravde. 16 meseci smo bez njega, a ništa se ne dešava - kaže nam Dijana i objašnjava:

- Užasan je i način na koji se sve dešava. Devojka koja je optužena da je izazvala nesreću u kojoj je moj brat poginuo brai se ćutanjem i govori da se on sam brzinom 170 kilometana na sat bez svetala zakucao u nju.

Kako je Dijana ranije ispričala za Kurir, porodice koje ispaštaju zbog ovakvih tragedija prepuštene su same sebi.

- Znamo da Luka nije bio kriv, to ne tvrdimo samo mi, već govore i dokazi i zato neko mora da odgovara za njegovu smrt. Nama je uništena cela porodica, svi smo umrli zajedno s njim. Zapita li se iko šta se desava sa takvim porodicama posle tragedije? Ne. Prepuštene su same sebi, da se utapaju u bolu, da se bore protiv svega same - kaže Lukina sestra.

Kurir.rs / D.A.