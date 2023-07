"UNIŠTENA NAM JE PORODICA, UMRLI SMO ZAJEDNO SA NJIM": Sestra Luke Jovovića (15) koji je stradao u Ratkovu traži ISTINU I PRAVDU

Petnaestogodišnji Luka Jovović iz sela Ratkova stradao je u saobraćajnoj nesreći u aprilu prošle godine kad je na njega, dok je vozio motor, naleteo automobil, a njegova sestra Dijana za Kurir kaže da Lukina porodica već 14 meseci čeka pravdu za ovog dečaka!

-14 meseci ceo slučaj stoji. Za sve ovo vreme još nije došlo ni do glavnog pretresa. Do sada se tri puta odlagalo sve. Prvi put su došli svi svedoci, njih 12, ali se okrivljena devojka, koja je izazvala nesreću, nije pojavila - kaže nam Dijana i dodaje:

- Ceo proces traje predugo i veoma je mukotrpan. Dokazi i veštacenje jasno pokazuju čija je krivica, pa se samo pitam, šta treba da se desi još, da neko počne da odgovara za svoje postupke i nedela.

Dijana i Luka foto: Privatna Arhiva

Prema njenim rečima porodica samo želi istinu i pravdu.

- Znamo da Luka nije bio kriv, to ne tvrdimo samo mi, već govore i dokazi i zato neko mora da odgovara za njegovu smrt. Nama je uništena cela porodica, svi smo umrli zajedno s njim. Zapita li se iko šta se desava sa takvim porodicama posle tragedije? Ne. Prepuštene su same sebi, da se utapaju u bolu, da se bore protiv svega same - kaže Lukina sestra.

Fondacija "Luka Jovović"

Kako nam je Dijana ispričala Lukin slučaj nije jedini i zato su snovali Fondaciju “Luka Jovović”, u njegovu čast i u ime sve nevino stradale dece u saobraćaju.

- Nama je cilj da se ujedinimo kao porodice, da u ovim teškim situacijama budemo podrška jedni drugima i da podignemo glas, da izmenimo kaznenu politiku, tražimo rigoroznije i maksimalne kazne za ubice naših voljenih, jer nešto mora da se promeni. Deca nam ne smeju biti samo broj - kaže Lukina sestra za Kurir i dodaje da je mnogo porodica uništeno u posljednjih par godina, a da su počinioci prošli da blagim kaznama.

- Mi smo odlučili da se borimo, jer nam ništa drugo ne preostaje. Hoću samo da se sazna istina, jer obraz mog brata je čist. Jedan mladi život je ugašen zbog nečije nepažnje, bahatosti, samoživosti. Telefona, muzike, jela. Moj brat je ležao i borio se za zivot, dok su oni smišljali šta će reci policiji, gde je tu savest, ljudskost? Moj brat je bio jedan od retkih primera da idealno dete zaista postoji. Zar za takvog da ne bude pravde?

foto: Privatna arhiva

- Nepravda je velika, a o bolu da vam ne govorim… Ali ne može baš svako o svojim stradalim voljenima govoriti sa ovolikim ponosom. Ja sam ponosna što sam sestra Luke Jovovića, koji je sa svojih 15 godina živeo tako i ostavio trag, što mnogi neće učiniti ni do svoje duboke starosti. Učinićemo sve da se Lukino ime ureže u anale vremena, jer mu dugujemo to - rekla nam je njegova sestra.

Tortura

Meštani sela iz kod je Luka i njegova porodica za Kurir kažu i da porodica stradalog dečaka proživljava razne neprijatnosti od porodice osumnjičene. Da ih čak i prijavljuju policiji.

- Živim u blizini kuće gde živi devojka koja je vozila automobil, a kod koje je Luka poginuo i tamo se nalazi njegova spomen-ploča. Ljudi su izgubili dete, svakodnevno dolaze tu da upale sveću i ne smetaju nikome, a doživljaju neprilike. Provociraju oca i sestru koji su policijski službenici, jer znaju šta rade. Nekoliko puta se čula i glasnija muzika iz njihovog dvorišta, i to baš u momentu kada neko od porodice dođe. Tuga je to, ipak je to dete - rekao nam je meštanin Ratkova.

Naredno ročište zakazano je za avgust, a Dijana očekuje da se ono ovoga puta i održi.

Kurir.rs - D.A.

