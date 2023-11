"GRAĐANI OKREĆU GLAVU I NEĆE DA POMOGNU ORGANIMA REDA" Advokat za Kurir o povredi policajca: Prošle godine je bilo 111 NAPADA

Slučaj napada na policajca A.N. u civilu, koji se dogodio prošle sedmice na Vračaru, preuzelo je Više javno tužilaštvo u Beogradu od osnovnog tužilaštva, nakon što je utvrđeno da je policajac u napadu zadobio tešku telesnu povredu, saznaje nezvanično Kurir.

O ovome je govorio advokat Nemanja Milošević za Kurir televiziju, navevši da je "prošle godine 111 osoba osuđeno zbog napada na službena lica".

- Ta službena lica obično obavljaju najznačajniju funkciju u društvu. Napad na službeno lice se beleži kada je osoba na službenoj dužnosti, a ne u civilu. Kazne su različite. Prva je od jedne do pet godina, to je kada nije bilo povrede, a došlo je do opstrukcije u izvršenju. Zatim, imamo od tri do osam godina i do 12 godina, kada je naneta teška povreda - koja je u ovom slučaju - rekao je Milošević.

Nije fizičko ometanje sporno, već i sprečavanje službenog lica da na bilo koji način obavlja svoj posao. Milošević kaže da, čak ova povreda može biti i od grupe lica, koja ometaju neko ili više službenih osoba da izvrši svoju dužnost.

- On ne mora samo fizički biti sprečen. Važno je istaći da imamo dve stvari. U prošloj godini imali smo 111 lica osuđenih osoba za napad na službena lica. Samo krivična pravda nije dovoljna, već bi trebalo raditi na prevenciji - rekao je Milošević.

Podsetio je da nikada u Srpskom društvu nije beležen napad na lekare, ali danas je to učestalo.

- To možemo često da pročitamo i da vidimo na televiziji. Desilo se i to da građani, generalno, ne učestvuju u pomaganju državnim organima, nego samo okrenu glavu i prođu. Smatram da će se to menjati i ići na bolje. Moramo imati tas - vagu gde će ići krivična odgovornost, a gde prevencija, i informisanje ljudi kako da se ponašaju - podestio je Milošević.

