SRPSKE CRNE UDOVICE! Ove 3 žene ubile su muževe poput najgorih monstruma! Kuvale ih, zalivale omekšivačem, ali ih i BETONIRALE!

Čak tri žene i majke svirepo su ubile svoje muževe tokom prošle godine. Reč je o hladnokrvnim ubistvima koja su uznemirila Srbiju, a naročio zversko je bilo ubistvo Ivana Stojanovića u selu Veliko Trnjane kod Leskovca.

Ono što je šokiralo javnost jeste to da je žena-ubica Biljana Stojanović godinama čuvala tajnu o ubistvu supruga i vešto prikrivala zločin.

Najpre su u junu 2022. godine, u ovom selu pronađena dva beživotna tela supružnika Biljane i Ivana Stojanovića. Telo žene pronađeno je u štali na jastuku i belom čaršafu, a istraga je potvrdila da je Biljana izbršila samoubistvo tri godine nakon što je ubila svog muža i zabetonirala ga u istoj šupi u buretu koje se nalazilo iza pregradnog zida te prostorije.

- Nakon što su porodica i prijatelji sahranili Biljanu pronalazak tela njenog supruga bio je ispraćen sirenama, kada je i celo selo saznalo da je Ivanovo telo bilo zabetonirano u prostorijama porodične kuće - podseća izvor Kurira.

Nije poznato koliko je tačno Ivanov leš bio zabetoniran u kući, ali Ivan je u Velikom Trnjanu poslednji put više tri godine ranije.

Nesreći čovek je radio u inostranstvu, u Rusiji i tamo je bio godinama, ali se pre tri godine vratio. Međutim, od kako je prešao granicu gubi mu se svaki trag. Za to vreme Biljana je njihovoj porodici i prijateljima govorila da ih je napustio i da se neće vratiti, a to je ono što je na nju bacilo najveću sumnju.

Policija se ubrzo otvrdila da je Biljana jedina koja je mogla da počini ovo ubistvo, kao i da nije imala saučesnika.

Jezivo ubistvo u Zrenjaninu

Na možda i monstruozniji način od Ivana ubijen je Slađan Perić kome je supruga Tereza presudila testerom, odsekla mu genitalije i, prema rečima njihovih komšija, to kasnije skuvala.

Ovo jezivo ubistvo dogodilo se 11. maja ove godine u Zrenjaninu. Meštane naselja u ovom gradu u kom su živeli Srđan i Tereza ovaj zločin je šokirao.

Terezin bivši, ipak, ispričao je da je znao da imaju problema i da Tereza nije bila stabilna. Ono što je bilo najmonstruoznije od svega, ali što nije zvanično potvrđeno, je da je Tereza ceo zločin "obavila" dok je njena ćerka bila u kući.

Tereza se nalazi u pritvoru i sudi joj se za krivično delo teško ubistvo.

Crna Jasmina

Jasmina S. (44) iz Lazarevca početkom marta 2022. godine je nasmrt izbola supruga Sinišu u njihovom stanu i nekoliko dana njegovo telo krila u spavaćoj sobi. Ona je kasnije pokušala i sebi da oduzme život kada je prerezala grkljan, ali su joj u bolnici spasili život i odatle je odvedena pravo u pritvor.

Motiv zločina za nije utvrđen, ali se spekuliše da je osumnjičena, supruga uhvatila u prevari, kao i to da je navodni motiv bio to što su deca više volela Sinišu nego nju i da ona to nije mogla da podnese.

Njih dvoje su imali troje dece, a najstariji sin je nakon zločina ispričao da ne želi više da čuje za nju.

- Ona mi je zagorčala život. Mogu vam reći da me je rodila, ali ona mi nije majka već monstrum. Nikada više ne želim da je vidim - rekao je on nakon zločina.

