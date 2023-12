SVETI DRUG POZAJMIO AUTO DA MU SE NAĐE ZBOG ANDREE, JER JE TRUDNA: Najnoviji detalji o pogibiji trudnice i muža! NIJE IMAO DOZVOLU

Svetislav Strajinović (19) iz sela Kobišnica iz Negotina koji je u utorak poginuo u saobraćajnoj nesreći u kojoj je nastradala i njegova trudna verenica Andrea Romanović (17), upravljao je vozilom bez vozačke dozvole, potvrđeno je za Kurir.

- On nije imao izdatu vozačku dozvoli ni za jednu kategoriju, a policija je proverila i automobil kojim je upravljao jer je on živeo na teritoriji opštine Negotin, a automobil je bio registrovan u Knjaževcu - kaže izvor Kurira.

Sveta i Andrea

Kako saznajemo, automobil marke "mini moris" mu je pozajmio prijatelj kod kog je inače radio.

- Sveta je radio kod tog momka i on mu je dao vozilo u slučaju da bude, ne daj Bože, nekih komplikacija sa Andreom i bebom i kad dođe do porođaja. Oni ne bi imali kako drugačije da dođu iz Kobišnice u kojoj su živeli do Negotina, do bolnice. Dao mu je automobil iz najbolje namere - kaže naš sagovornik.

Trudnica je, da podsetimo, poginula na licu mesta, a Sveta je odmah hospitalizovan. Lekari su se satima borili za njegov život, međutim, preminuo je u bolnici posle nekoliko sati.

Prema rečima našeg sagovornika, telo mlade trudnice i povređenog mladića iz automobila su izvlačili vatrogasci.

- Kad su izvučeni, lekari su se trudili i da spasu život bebi jer je devojka bila u sedmom mesecu trudnoće, ali nažalost i pored svih napora nisu uspeli - rekao je ranije izvor Kurira.

Sveta će, kako je objavljeno, biti sahranjen u subotu na lokalnom groblju u Kobišnici.

