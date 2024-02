MISLIO SAM DA ĆE AUTO BRZO DA SE UGASI, KAO ZA OTPAD JE: Zapalili fijat, vatra se proširila na Seničićev džip! PREBACIVALI KRIVICU

Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uhapšena su dvojcia muškaraca, M. F. (26) i B. M. (23), zbog sumnje da su 23. novembra prošle godine na Dedinju zapalili automobil na parkingu, a vatra je potom zahvatila još dva automobila pored, od kojih je jedan vozio Aleksandar Seničić, dirktor Jute.

Aleksandar Seničić foto: Kurir televizija

Kako Kurir nezvanično saznaje, sumnja se da Seničić nije bio meta ovog paljenja, već da je njegov automobil kolateralna šteta. Naime, uhapšeni piromani namerno su, kako saznajemo, zapalili automobil "fijat kroma", a požar se potom proširio na automobil "nisan kaškai" i "rendž rover", koji je koristio Seničić, a koji je u vlasništvu jedne rentakar agencije.

- Sumnja se da su oni oko dva sata iza ponoći došli u Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, gde su polili "fijata" zapaljivom tenčošću, zapalili ga i otčali. Bežeći, oni su došli do dvorišta jedne zgrade, gde su se presvukli, a u bašticu druge zgrade su bacili ranac u kom su prethodno nosili flašicu sa zapaljivom tečnošću - kaže naš izvor.

Prema njegovim rečima, obojica uhapšenih se terete za teško krivično delo ugrožavanje opšte sigurnosti. Oni su, kako nezvanično saznajemo, na saslušanju izneli svoje odbrane i svoje viđenje događaja, ali su krivicu prebacivali jedan na drugog. Svaki je, navodno, tvrdio da je ovaj drugi zapalio auto.

foto: Zorana Jevtić

- Nisu rekli zbog čega su zapalili taj automobil, odnosno šta je bio motiv, a izjavili su i da ne znaju čiji je to auto, kao i da nisu znali da će se vatra proširiti na druga vozila - kaže naš izvor.

Osumnjičeni B. M. je, navodno, naveo "da je njegov drug M. F. zapalio "fijata", a da mu je on čuvao stražu".

- On je ispričao da je kobne noći bio kod M. F. u stanu i da su pili kafu, posle čega je M. F. pozvao taksi. Kako je rekao, u taksiju je od M. F. saznao da idu na Dedinje da završe nešto vezano za jednog njegovog rođaka koji je u zatvoru. Tvrdio je da tada nije znao šta M. F. namerava da radi na Dedinju. Osumnjičeni B. M. je potom naveo da je on čuvao stražu, a da je M. F. otišao do parkiranog automobila - kaže naš izvor i dodaje da su počeli da beže kada je auto buknuo.

foto: Zorana Jevtić

- Mislio sam da će taj auto brzo da se sam ugasi. To je bio stari auto, kao za otpad. M. F. mi je potom rekao da o ovome ne smem ništa da kažem nikome - navodno je ispričao osumnjičeni B. M.

Međutim, drugi osumnjičeni M. F. ispričao je drugačiju priču, tvrdeći da je auto zapalio njegov drug B. M., te da on nije znao da će on to učiniti.

- Sa B. M. sam otišao na Dedinje, jer mi je on rekao da ide kod nekog druga. Kada smo stigli, on je ugledao kola na parkingu i rekao: "Eno ga auto od one pi*ke što je hteo da me namesti". Prišao je autu i rekao: "Sad ću da mu zapalim auto". Rekao sam mu da to ne radi, ali kada sam video da je ozbiljan, ja sam pobegao - navodno je ispričao M. F.

Obojici je nakon saslušanja u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu određen pritvor do 30 dana.

foto: Zorana Jevtić

Podsetimo, Aleksandar Seničić je posle incidenta sa automobilom rekao da se zapalio automobil koji je bio parkiran pored njegovog.

- Zapalio se "fijat" pored mog, koji je dugo stajao na parkingu. Većina ljudi koja se tu zatekla je rekla da je on prvi počeo da gori - rekao je tada Seničić.