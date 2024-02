"ARKAN SIGURNO NIJE UBIO DŽAMBU" Bliski prijatelj Isa Lera otkriva NEPOZNATE DETALJE ubistva kralja Dorćola: ON GA JE NAMESTIO

Film o pevaču Džeju i plejada likova koji su u filmu prikazani uzburkali su duhove prošlosti. Jedan od najupečatljivijih likova u filmu je i Džejev brat od tetke Iso Lero sa kojim je pevač odrastao u zajedničkom dvorištu u Dobračinoj ulici na Dorćolu i koji je misteriozno nestao 23.septembra 1992. godine.

Iso Lero Džamba poslednji put je viđen ispred Beograđanke gde se nalazila, u to vreme popularna, kockarnica koja je pripadala Željku Ražnatoviću Arkanu komandantu paravojne jedinice Srpska dobrovoljačka garda.

Dokazi o nestanku ili smrti Ise Lere Džambe nikada nisu pronađeni. U medijima se godinama samo nagađalo ko stoji iza nestanka tkz. kralja Dorćola.

foto: Facebook

Gost emisije Crna hronika na Kurir TV i autorke i voditeljke Jelene Pejović bio je čuveni novinar, scenarista, reditelj i narator nnogih dokumentarno igranih serija, od kojih je većina bila u "top deset“ najgledanijih emisija u konkurenciji svih TV stanica u Srbiji, rođeni Dorćolac i veliki prijatelj Džeja i Džabme, Dragan Jakovljević.

Opisao je događaje koji su prethodili ubistvu Isa Lera Džambe.

10:36 ARKAN SIGURNO NIJE UBIO DŽAMBU! Bliski prijatelj Isa Lera otkriva NEPOZNATE DETALJE ubistva kralja Dorćola EVO KO STOJI IZ SVEGA

- Džambe su se plašili bez razoga. Nikoga nije dirao ako taj neko nije iz kriminalnog miljea. Bio je neustrašivo hrabar. Trojica najhrabrijih ljudi koje sam upoznao su Knele, Arkan i Džamba. Postoji neka priča da ga je Arkan ubio zato što je Džamba pucao u njegovu sliku u Jusinom (Jusuf Bulić Jusa, prim. nov) kazinu Zona Zamfirova. Šta se u stvari desilo te večeri. Ja sam bio u tom kazinu i 15 minuta pre toga sam pobegao. Džamba nije znao da se ponaša u kazinu, a Jusa je bio jako lukav i jako opasan.

foto: Kurir televizija

Kaže da je incidentno ponašanje Isa Lera bilo u velikoj meri podstaknuto prisustvom tada poznate pevačice koju je želeo da impresionira:

- Džamba je igrao i gubio je stalno. Onda je krenuo sa tom forom. Stavi recimo na 14 crno. Krupije kaže 32 crveno, a on kaže, ne nego 14 crno. Ovi u kazinu polude i tu počne svađa. Pre toga Džamba dobije i viče bravo Džamba, bravo Džaki! Onda izgubi pa viče Džamba kretenu! Ja mu kažem da ćuti, ali ne vredi. Onda sam pobegao, jer mi je bilo neprijatno. Tu je bila i jedna pevačica koju ne bih da imenujem koja se takođe kockala. On je to najviše radio zbog toga da na nju ostavi utisak. Uzeo je pištolj i pucao po plafonu. E sad, ja odgovorno tvrdim da Džamba tad uopšte nije pogodio Arkanovu sliku.

foto: Printscreen/Facebook, EPA

Tvrdi da ugovorio sastanak između Arkana i Džambe.

- Jusa sa kojim sam ja držao butik je namestio Džambu. Tu sliku su posle polomili ili šta i on je prosuo priču da je sliku pogodio Džamba. To je pričao ceo grad. Ta priča je došla do Željka (Željko Ražnatović Arkan, prim. nov) sa kojim sam ja bio dobar drugar. Rešio sam da ugovorim sastanak između njega i Džambe. Džamba je imao agenciju Karmen za naplatu dugova koja je bila legalna. Otišao sam u Karmen pozvao Željka i rekao mu da Džamba hoće da razgovara sa njim. Arkan je pristao.

foto: Privatna Arhiva

- U tom razgovoru kome sam svedočio najpre je Džamba rekao Željku da ga se ne plaši. Bio je ludo hrabar i najbitnije mu je bilo to kaže i to u trenutku kada mu podmeću da je pucao u Arkanovu sliku. Arkan mu je rekao da on zna da Džamba nije pucao u njegovu sliku, ali mu je naglasio da se drži svog Dorćola, a tačno se znalo koja je to oblast i da se ne mangupira van te teritorije. Osim toga rekao mu je da mu slučajno ne padne na pamet da ulazi u njegovu kockarnicu. Džamba je pristao.

Nedugo nakon dogovora između njih dvojice usledila je kako tvrdi nameštaljka za Džamba iza koje stoji Jusuf Bulić Jusa, kada se desilo do danas nerasvetljeno ubistvo.

foto: Kurir televizija

- Ja sam par puta nakon tog njegovog razgovora sa Arkanom bio u Beograđanki na petom spratu i zvao sam Džamba da dođe, a on nije hteo ni da čuje. Ne zato što se plašio Arkana nego zato što šte je hteo da ispoštuje njegov dogovor. Sećam se da je te noći kada je ubijen Džamba došao kod mene u restoran i da je bio užasno pijan. Kada je točio viski prosipao ga je van čaše. Ja ga u životu pijanijeg nisam video. Rekao mi je da je kupio automobil. U tom momentu mu zvoni pejdžer. Tada su se pojavili ti pejdžeri sa kojih su se slale poruke. Džamba ne može da pročita poruku koliko je bio pijan. Ja mu pročitam poruku koja je glasila: "Džaki dođi hitno u Zonu, čekamo te. Nešto jako dobro!" U potpisu Jusa! Rekao sam mu Džamba nemoj da ideš!

Neko vreme pre toga Jakovljević je uočio sumnjivo vozilo u blizini svog ugostiteljskog objekta:

foto: Kurir televizija

- Ispred tog mog restorana je bio jedno 15 dana, svaki drugi ili treći dan parkiran jedan kao kamper kombi. Mi smo provalili ko je taj čovek. Jusa je pratio Džambu. On mu je bio veliki rival i nije mu želeo ništa dobro u životu. Takođe to veče kad je kupio auto, on je prvo otišao u kafe Arkade. Častio je sve živo. Napili su se i on je hteo da ide kući, ali se ipak našao sa svojim najboljim drugom Džonijem, pa su se rastali na uglu Jovanove i Kapetan Mišine i opet je hteo da ide kući. Ponovo se predomislio i otišao u kafić kod mog druga Zokija Smilića i njemu je rekao da ide kući, a došao je najzad kod mene u restoran. Znači nešto ga je vuklo celu noć.

Nakon sumnjive poruke upozoravao ga je da ne ide, ali je Džamba ipak odlučio da krene:

- Nisam hteo da ga pratim niti da se mešam u to. Jusa je njega navukao. Čim je on u poruci rekao da je u pitanju nešto dobro, znao sam da sto posto nije ništa dobro! To mogu da tvrdim. Otišao je i ušao gore. Nosio je to veče dilinger. Ušao je u kazino i bunio se što neće da ga puste da igra. Vule Gojak, jedan od glavnih egzekutora i šef obezbeđenja Željka Ražnatovića Arkana ga je udario dva tri puta i on i još par njih su ga gurnuli u lift. To se nigde nije spomenulo. Džamba je sišao dole. Tu Vitaru koju je imao zagradila su kola sa obe strane. On se onda vratio gore. Niko nije video šta se dešava. Jedni svedok je bio Vlada rvač iz našeg kraja koji je tu isto bio obezbeđenje. Kad je on krenuo gore nekoliko njih je ušlo u lift i oni su ga tu iskasapili i to tako strašno da je njemu meso visilo sa obraza i sa tela. Tukli su ga krvnički kundacima od pištolja, a možda je tu bio i neki bajonet.

foto: Kurir televizija

Jakovljević je nedugo posle toga dobio poziv od svoje konobarice koja mu je saopštila da je Džamba ubijen.

- Ona se zabavljala se tim Džonijem, Džambinim najboljim drugom. Rekla mi je da su ga ubili. Ja nisam verovao i rekao sam joj da lupeta. Ona je bila uporna i govorila da su ga sigurno ubili. Rekla mi je da je njen otac koji je tamo radio kao obezbeđenje video da je Džamba vezan lisiciama i da obilno krvari i da mu fali parče lica. Po onome što je njen otac video Lero je vukao noge dok su ga dvojca držala za ramena. Spakovali su ga u pikap, bio je vezan. Navodno su pošli prema Erdutu, alo to već ne mogu da tvrdim jer od tog trenutka ne zna se više ništa pouzdano. Ono što je izvesno jeste da su ga tada ubili na način koji sam ispričao.

foto: Youtube Printscreen

Pouzdano tvrdi da Arkan nije naredio ubistvo, što mu je Ražnatović i naglasio u njihovom susretu nakon ubistva.

- Sve u svemu ja se nađem sa Željkom. Nije mi bilo ni na kraj pameti da ga pitam u vezi Džambe bilo šta. On mi kaže: "Ode ti Džaki. Kako je glupo otišao!"

Ražnatović mu je onda rekao da nije ubio Džamba i objasnio mu zbog čega bi to bilo nelogično:

- Kaže on Draganče da ti kažem nešto. Ja da sam hteo da ga ubijem ili da mu naručim ubistvo poslednje mesto bi bio neki od mojih lokala, da li poslastičarnica, pekara ili kazino. Da ti držiš kazino i da svi znaju da ga držiš, da li bi ga ti ubio tu? Meni je Džamba bio i simpatičan. Koliko god on imao neke svoje lutke ipak je bio hrabar. Mogao sam da ga ubijem na hiljadu drugih načina. Kolima da ga neko udari, da nestane, da se zakači sa nekim klincem. Ja Željku verujem. Jedino krivično delo koje je Željko tu učinio jeste prikrivanje zločina, jer je hteo da zaštiti svoje ljude.

Navodi da je sam Ražnatović oštro zamerio svom obezbeđenju zbog ubistva Lera u njegovom lokalu.

- Arkan je bio besan na njih. Zamalo ih nije pobio. Zaista zašto bi neko to uradio u svom lokalu i sebi navukao omču oko vrata? To nema veze sa istinom, nikakvog Željkovog naloga za ubistvo nije bilo - sa sigurnošću tvrdi Jakovljević.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

02:42 KRAJ ŠKALJARSKOG KLANA? Radulović: Ubistvom Vukotića oni su obezglavljeni! Kriminal jenjava ili dobija NOVO RUHO?!