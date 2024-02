DŽAMBA IMAO KOEFICIJENT INTELIGENCIJE PREKO 160, U ZATVORU ČITAO HEGELA! Lerov prijatelj otkrio NEPOZNATE detalje o njemu i DŽEJU!

Biografski film "Nedelja" o folk ikoni Džeju Ramadanovskom, osim što govori o počecima te velike karijere, publici je doneo i uvid u važan deo njegovog života koji je činio Iso Lero Džamba, pevačev brat od tetke.

U jutarnjem programu ekskluzivno za Kurir TV o događajima od te večeri, kada se Džambi gubi svaki trag, govorio je čovek koji je sa njim razgovarao pola sata pre nego što je nestao - novinar Dragan Jakovljević.

- Džamba je stanovao u mom kraju. On je dosta bio po zatvorima. Znao sam i njega i Džeja od njegove 10 godine. Znao sam dobro i Željka Ražnatovića Arkana. Sticajem okolnosto bavio sam se manekenstvom u mladosti od osamnaeste do tridesete godine, a njegova sestra Mima Ražnatović je bila moja koleginica i onda ga je pravo sa aerodroma dovela kod mene kući. Ja sam ga zvao Željko i tek posle nekog vremena čujem Arkan, Arkan. U početku nisam shvatao da se radi o njemu. Pomenuo bih još jednog važnog aktera, a to je Jusuf Bulić Jusa zvani Šiptar.

O tome na koji način su Jusuf Bulić i Željko Ražnatović Arkan povezani sa ubistvom Isa Lera, kao i o detaljnom opisu samog ubistva pročitajte u ovom tekstu:

Kako tvrdi Džamba je bio ekscentrična osoba što se ispoljavaljo u različitim postupcima.

- On je bio ekscentričan malo. Recimo kad se posvađa sa svojom suprugom on ili ide da puca i da pravi incidente ili da piše pesme. Bio je jako hrabar i jako inteligentan. Imao je koeficijent inteligencije preko 160. U zatvoru je čitao Hegela, a Jesenjina je znao napamet. Detaljno je proučio krivični zakonik i pisao zatvorenicima žalbe - rekao je Jakovljević i dodao:

- Nosio je tada pištolj Dilinger. To je jedan pištolj sa dve kratke cevi. Video sam ga jedino u čuvenom filmu "Žaoka" sa Robertom Redfordom i Polom Njumenom u glavnim ulogama, i kod njega. To je bilo pomalo smešno, taj pištolj. U kazinu nije znao da se ponaša, a jednom je iz tog pištolja pucao u plafon kockarnice. Milsim da je to radio zato što je na neki svoj ludi način imao želju da ostavi utisak kod jedne poznate pevačice koje se takođe tamo kockala.

Za Džeja kaže da je od maleno lupao u tarabuku, romski udarački instrument i da je oduvek dobro pevao.

- On je stalno lupkao u tu tarabuku, a nekad i u oluk. Imao je saveršen osećaj za ritam, a uvek je pevao dobro. Pre nego što je postao zvezda, na jednoj svadbi kada se ženio naš drugar, njega su u kafani popeli na sto pošto je bio jako mali i dali mu mikrofon. To je ljutilo pevačicu iz benda i muzičare jer im je uzimao sav bakšiš. Ekipa se zezala pa su mu stavljali pare u kragnu košulje aludirajući na stavljanje novca pevačicama u grudi.

Kad se svirka završila Džej se poneo krajnje ljudski i korektno:

- Kako su mu stajale pare ispod košulje on je kada više nije mogao da peva sišao sa stola i istresao sve te pare na gomilu. Uzeo ih je i sve dao pevačici i orkestru. Bio je jako dobar, a mučilo ga je to što ga je majka smestila u dom i što je odrastao u siromaštvu.

