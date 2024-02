OTAC UBIJENOG NUSRETA ZABRANIO ĆERKAMA DA DOĐU NA SAHRANU, EVO ZAŠTO Rođaka otkrila šok detalje: To je sada krvnička porodica

Ubistvo Nusreta Destanovića (28), najverovatnije je bilo dogovoreno od strane R.H. (27) sa kojom se mladić viđao, njenog bivšeg supruga S.Z.A. (26) i još jednog mladića. Ovaj slučaj danima potresa ceo region, a novi detalji svakodnevno "isplivavaju".

Kako je rekla rođaka ubijenog Nusreta, kruže razne priče i dezinformacije.

"Da, Nusret je nestao 08.02.2024. godine u u 02:00 časa kada mu je stigla poruka "Kući sam, dođi. Sama sam nema nikoga". On je krenuo i svojima se nije javio, i kod prodavnice pojavio se S.Z.A., ,E.H., i R.H. Gde je S.Z.A izašao iz auta udario ga kolcem, posle je izvadio nož i udarao ga 22 put i zaklao", započinje priču rođaka.

Kako kaže, uz pomoć R.H., S.Z.A., je Nusreta stavio na zadnje sedište.

"Otišli su da se jos iživljavaju nad njim. Otišli su do bunara u Međugorje gde su ga umotali u ćebe i zavezali, tako ga bacili u bunar. Posle toga svako svojoj kući je otišao. S.Z.A. je uzeo Nusretov auto i odveo kod E.H,,u dvorište gde se on i nije bunio, već mu pružio ruku i da prespava kod njega ,bude opran i sređen u bekstvu", govori detalje ovog svirepog ubistva.

Prema njenim rečima, porodica je dobijala pregršt lažnih informacija, a nedavno su saznali da su, navodno, Nusretu izvadili oči i odsekli nos.

"E.Dž. se sam predao policiji, on je zvao i rekao da će doći da pokaže gde je telo. To je i uradio on je uhapšen. Rekao je: "Ja sam bio s njima, ali nisam ga dirao". Posle je sve ispričao policiji, pa su oni otišli po R.H. Istina je da je Nusretova sestra udata za njenog rođenog brata, ali oni ne govore već dve godine i pre ovoga, kako se Nusret upoznao s njom to niko ne zna, mi ne znamo, možemo samo dodavati, a greh je. Postoje više printksrinova poruka R.H. i S.Z.A. u kojima on preti. Posle zove brata i pere se kao da on nije učestvovao tu, već nasiljem da nateramo R.H. da priča ko je bio. Mislio je da se opere. Nama samo nije jasno kako može neko imati tako hladan obraz da još govori: "Brate nemoj da me prijavljuješ, neću moći da viđam decu". Kao brinuo se. Istina je, otac nije dozvolio svojim ćerkama da dođu na dženazu svog brata, one su otpisane za njega, za sve nas. To je sada krvnička porodica! Što se tiče 20.000 evra, stana, auta to je sve laž. Nusret nije dolazio pet godina, sredio je vizu. Živeo je tamo, radio poštenim putem i veoma posten insan bio. S.Z.A. menja prezimena i imena, kao što mu je otac dao izjavu, ali niko ne pominje treće prezime? Zbog čega? Šta se zapravo krije iza tog čoveka? Ovo mu nije prvo ubistvo!!! Otac njegov je izjavio saučešće, ali nije zvao Nusretovog oca da njemu to kaže, jer priča se da jeste. Ne nije! Niti mi primamo taj poziv od ubica! On zna gde se nalazi sin!", zaključila je rođaka.

Podsetimo, sahrana ubijenog Destanovića obavljena je u nedelju, u prisustvu velikog broja rodbine i prijatelja, u njegovom rodnom mestu Đerekare. Motivi ubistva još uvek nisu poznati, ali se pretpostavlja da je bilo planirano i da je osumnjičeni pobegao u Nemačku.

U saopštenju VJT navodi se da za krivično delo teškog ubistva, koje podrazumeva lišavanje života na svirep ili podmukao način, zakon predviđa kaznu od najmanje deset godina zatvora ili doživotni zatvor.

Istraga je u toku, a nadležne institucije intenzivno rade na pronalasku i hapšenju glavnog osumnjičenog.

Kurir.rs/Telegraf

Bonus video:

04:03 MUŠKARAC SVIREPO IZBO DVE ĆERKE, A TREĆU UDAVIO?! Pešić uživo iz Pariza otkrio detalje stravičnog zločina: VEĆ JE BIO OSUĐIVAN