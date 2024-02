SERIJSKI SILOVATELJ SE RAZNEO BOMBOM U STANU! Beograđanin na bolestan način zlostavljao 40 žena, a onda je aktivirao ručnu bombu!

Sumnja se da je Beograđanin Tihomir Slavković (48), zvani Kubura, tokom četiri godine silovao skoro 40 žena! Posle policijske istrage uhapšen je 24. februara 2003.,a vrlo brzo je optužen, ali samo za četiri silovanja, i za to je na kraju osuđen na pet godina zatvora. Ipak, tri godine kasnije se razneo bombom!

Prema navodima optužnice, on je od januara do novembra 2002. izdavao oglase u novinama, u kojima je tražio žene za druženje ili brak, predstavljajući se kao bogati povratnik iz Švajcarske.

Kada bi se upoznao sa "budućom mladom", uglavnom iz unutrašnjosti, dovodio bi je u stan i ubeđivao da želi da je upozna sa porodicom. Tamo je, međutim, na ponižavajući način primoravao na klasični, analni i oralni seks...

Nakon silovanja, terao bi žrtvu da brije vaginalni predeo ili bi to sam činio! Za to vreme bi je fotografisao u raznim pozama, davao joj tuđu odeću, terao je da se pri tom smeje. Sve te slike je pedantno arhivirao u svoj kolekcionarski album, sa sve stidnim dlakama!

Tokom istrage i na suđenju Slavković je tvrdio da su sve one dobrovoljno pristajale na seks i da je on samo pokušavao da nađe srodnu dušu. Kada je doneta presuda, on se požalio sudiji da ga u pritvoru maltretiraju i tražio da odmah bude upućen na izdržavanje kazne. Tvrdio je da ga sobni cimeri siluju!

Tri godine kasnije, Kubura je 11. jula 2016. pobegao iz Kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici tokom slobodnog vikenda, nakon čega je za njim raspisana poternica. Policajci su imali podatke da se odbegli osuđenik krije u svom stanu, u Ulici vojvode Stepe u Beogradu.

Tim tragom oni su 19. jula oko osam sati ujutru došli ispred vrata Kuburinog stana u prizemlju zgrade. Međutim, Slavković je tada aktivirao ručnu bombu i ubio se kako bi izbegao hapšenje!

Jedan od njegovih prijatelja i poznanika naknadno je posvedočio da nije mogao da izdrži torturu u zatvoru:

- Tika je došao na vikend i nije hteo da se vrati u zatvor. Najavio je da će se ubiti, jer više nije mogao da izdrži torturu u zatvoru. Rekao mi je da će uzeti bombu i razneti se ako ga nateraju da se vrati u Mitrovicu. Imao je problema i sa nekim zatvorenicima i sa čuvarima. Tvrdim da nikog nije silovao, već da mu je sve to namešteno. Ako je silovao tolike žene, zašto je osuđen na samo pet godina? Bio je dobar čovek koji je sam odgajio sina.

