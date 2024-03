UHAPŠEN NIŠLIJA (59): Sumnja se da je autom udario staricu (82) i pobegao, nesrećna žena preminula

B.Ž. (59) iz Niša uhapšen je pod sumnjom da je sinoć oko 18 sati na putu kroz selo Prva kutina naleteo na staricu (82), koja je zadobila povrede od kojih je preminula u bolnici. On se sumnjiči da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. - On se sumnjiči da je juče, upravljajući „zastavom“, u naselju Prva Kutina udario osamdesetdvogodišnju ženu koja je od zadobijenih povreda preminula. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Nišu, saopštila je policija. Za sada ispituje da li je osumnjičeni vozio prekomernom brzinom za naseljeno mesto. Sudski postupak će se voditi u Osnovnom sudu u Nišu.

