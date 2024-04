SUMNJA SE DA JE DEJAN ZBOG OVOGA SAKRIO DANKINO TELO SA BRATOM I OCEM: Priznao zločin, ali jedna stvar i dalje ZBUNJUJE SVE

Deseti je dan potrage za telom male Danke koju su ubice 26. marta ubile u Banjskom polju, a onda bacili na deponiju, ali dva dana kasnije, kako se sumnja, jedan od njih, Dejan Dragijević sa ocem Radoslavom i bratom Daliborom, koji je kasnije preminuo, premestio je telo na drugu lokaciju i odbija da kaže gde.

Prema nezvaničnim inforamcijama, pretpostavlja se da je Dejan Dragijević odlučio da dva dana nakon zločina telo ubijene Danke sa deponije na Starobanjskom putu premesti na drugu lokaciju jer se plašio da će ga Srđan koji je udario službenim automobilom devojčicu izdati i policiji ispričati šta je Dejan uradio.

foto: Printscreen/Facebook, Nemanja Nikolić

- Dejan je u jednom trenutku poverovao da će ga Srđan izdati i da će otići u policiju, a onda se nagoditi za manju kaznu i priznati da je udario devojčicu ali da je ona bila živa, a da ju je Dejan posle toga zadavio. Ubica je bio uveren da će Srđan reći da on iz straha nije smeo ništa da kaže i da će svu krivicu prebaciti na njega - kaže sagvronik upoznat sa slučajem.

Upravo zbog ovoga, kako objašnjava izvor, Dejan je odlučio da skloni telo na drugu lokaciju i na taj način se zaštiti.

- On je sklonio telo, ali je na salušanju u tužilaštvu priznao šta je uradio i detaljno opisao događaje tog 26. marta, a onda je rekao i da je sa ocem Radoslavom i bratom Daliborom telo preneo na drugu lokaciju. Sada je nejasno koji je njegov motiv da sve prizna, a onda odbije da kaže gde je telo. I njegov brat je u policiji priznao da mu je pomogao, i nabrojao čak 20 lokacija gde bi moglo biti telo, ali pre saslušanja u tužilaštvu, dok je još bio u policijskoj stanici on je preminuo od srčanog udara, tako da ne znamo da li bi on možda tada otkrio pravu lokaciju na kome je telo - kaže sagovornik.

foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, Danka Ilić je nestala 26. marta u mestu Banjsko polje kada je sa majkom Ivanom i trogodišnjim bratom otišla na porodično imanje.

Za devojčicom se tragalo devet dana, a onda su 4. aprila osumnjičeni Janković i Dragijević uhapšeni kada su i otkrili šta su uradili.

Janković i Dragijević su priznali da su devojčicu udarili službenim autom i njeno telo ubacili u vozilo, a onda je Dragijević navodno devojčicu, koja se osvestila, udavio, a onda su telo bacili na deponiju. Dva dana kasnije Dragijević je, kako je sam ispričao sa ocem Radoslavom i bratom Daliborom premestio telo, zbog čega su i oni uhapšeni, ali niko od njih nije otkrio na koju lokaciju.

Inače Dragijević je pred tužiocem priznao zločin, dok se Janković branio ćutanjem. Obojici je potom određen pritvor do 30 dana.

Kurir.rs/Informer

Preneo: R.J.