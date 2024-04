NOVINARKA KOJA JE PRATILA SLUČAJ DANKE ZAPLAKALA PRED KAMERAMA: Zakomplikovalo se smrću brata, teško mi je bilo da saopštim...

Slađana Nedeljković, novinarka Kurir televizije, ceo slučaj nestanka male Danke propratila je na terenu gde je ispratila svaki događaj.

U gostovanju u emisiji Puls Srbije je za gledaoce otkrila šta joj je bilo najbolnije da saopšti.

- Iskreno, najteže mi je bilo da saopštim da je Danka preminula. Ja i dalje negde potajno želim da verujem da možda zato što i dalje ne nalaze telo, da je dete negde živo. Verujem da mnogi to žele. Sumnju u čitavu istragu budi to što je policiju sada već pokojni brat od prvog osumnjičenog vodio na 20 različitih lokacija. Mi bukvalno nismo mogli da ih stignemo jer smo konstantno morale da pratimo njihov trag. Na 20 različitih lokacija, mi pričamo o rezervoarima sa vodom koje snabdevaju čitavo selo, pričamo o lokacijama gde je pećina, kanjon - rekla je Nedeljković i dodala:

02:38 NOVINARKA KOJA JE PRATILA SLUČAJ DANKE ZAPLAKALA PRED KAMERAMA: Zakomplikovalo se ubistvom brata, teško mi je bilo da saopštim...

- Nigde nema tela, ni tragova, barem jedan trag da ukaže na to da je dete bilo tamo. Druga stvar, čitava stvar se zakomplikovala smrću brata od prvog osumnjičenog. Zašto? Zato što se on dovodi u vezu da je tog 28. marta došao i zajedno sa ocem pomogao bratu koji je prvi osumnjičen i koji je udario devojčicu autom, da premesti telo. Uzimala sam izjavu i od majke. To je žena koja je bolesna, koja je srčani bolesnik, koja je sve vreme pričala da joj sinovi imaju srčane tegobe. Dakle ništa nije ukazivalo na to da su majka i otac u saučesništvu.

