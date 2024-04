HAPŠENJA ZBOG ZVICEROVIH BABINA: Belivuku i Miljkoviću tužilac i policajac iz CG skinuli zabranu da bi mogli NA SLAVLJE KOD VOĐE!

Zoran Lazović, bivši pomoćnik direktora crnogorske Uprave policije i Milivoje Katnić, nekadašnji glavni specijalni tužilac u Crnoj Gori, koji su prekjuče uhapšeni u akciji "Alfa", sumnjiče se da su omogućili Beograđanima Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, koji su označeni kao saradnici vođe kavačkog klana, da u januaru 2021. legalno uđu u Crnu Goru, iako su do tada imali zabranu ulaska u tu zemlju, prenose Vijesti.

- Specijalno državno tužilaštvo (SDT) Lazovića tereti da je formirao kriminalnu organizaciju čiji članovi su postali Katnić, ranije uhapšeni specijalni tužilac Saša Čađenović i Lazovićev sin Petar, koji je slobode lišen u julu 2022. Takođe, njemu se na teret stavljaju dva krivična dela zloupotreba službenog položaja - kažu izvori crnogorskih medija i navode da je Lazovićev advokat, Zoran Piperović, nakon saslušanja njegovog klijenta rekao "da je Lazović negirao krivicu, ali da je nije odgovarao na pitanja specijalnog tužioca".

Istraga protiv Katnića i Lazovića, kako navode mediji, otvorena je zbog sumnje da su počinili krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja u predmetu skidanja zabrane ulaska u Crnu Goru srpskim državljanima krajem decembra 2020.

- Belivuku i Miljkoviću mera zabrane ulaska u Crnu Goru ukinuta je 28. decembra 2020, pred sam kraj mandata tadašnjeg menadžmenta Uprave policije, u kom je na jednoj od najznačajnijih funkcijama bio Zoran Lazović - navode izvori iz susedne države.

Inače, Belivuk i Miljković su tada došli u Crnu Goru u posetu Radoju Zviveru, koji važi za vođu "kavčana".

- Zvicer je tada slavio rođenje deteteta, a njegova supruga Tamara je slavila i slavu Sv. Jovan. O Blelivukovoj i Miljkovićevoj poseti Crnoj Gori tada se brujalo i u Srbiji i u Crnoj Gori, a snimci sa slavlja šerovani su na društvenim mrežama - podseća izvor i dodaje da je ta poseta Crnoj Gori privukla pažnju i zbog toga što je tada sprečena likvidacija Belivuka i Miljkovića na aerodromu u Tivtu.

- Posle hapšenja osumnjičenih za pripremu likvidacije, koja je trebalo da se dogodi na tivatskom aerodromu, saslušani su Belivuk i Miljković. Belivuk je u svom iskazu naveo da je u Crnu Goru došao s Miljkovićem 17. januara, i to na babine, odnosno proslavu rođenja Zvicerovog deteta. Naveo je i da su odlučili da ostanu na slavi, pošto su već bili tu, i da je 22. januara trebalo da se letom iz Tivta vrate u Beograd - otkrio je ranije izvor Kurira sadržinu iskaza koji je dao Belivuk neposredno pre nego što se sa Miljkovićem vratio u Beograd.

Inače,na snimcima koji su se pojavili na Instagramu, a na kojima se vidi i Belivuk na slavlju kod Zvicera, vidi se da je na toj proslavi bila i pevačica Jadranka Barjaktarović.

Podsetimo, Veljko Belivuk, Marko Miljković i pripadnici njihove kriminalne grupe, uhapšeni su u Beogradu samo nekoliko dana po povratku iz Kotora, 4. februara 2021. godine. Njih Javno tužilaštvo za organizovani kriminal tereti za sedam ubistava i druga teška krivična dela, a suđenje im je u toku.

Pomogli i Roganoviću?

"Završio sam Dulu da ga ne hapse"

Zoranu Lazoviću u Milivoju Katniću na teret se stavlja, kako pišu Vijesti, i da su teških optužbi i hapšenja spasili Duška Roganovića, pripadnika kavačkog klana. Tokom te istrage, crnogorskim istražiteljima dostavljeni su transkripti sa nekada zaštićene Skaj aplikacije, u kojima se Petar Lazović, sin uhapšenog Zorana Lazovića, koji je i sam radio u crnogorskoj policiji, hvalio šefu kavačkog klana, Radoju Zviceru, i svom kolegi Ljubu Miloviću, da je Duška Roganovića uspeo da "izvuče" iz predmeta.

Duško Roganović foto: Privatna Arhiva

- Izvukli smo iz prijave Duška Roganovica, da znaš, to ti nisam rekao. Ono što si još davno rekao što može da mu se pomogne. A oko njega biće hapšenja, može svaki dan, to je do tužioca već par meseci se vuče - napisao je navodno Petar Lazović šefu "kavčana" 27. novembra 2021. Dan kasnije, Zvicer je o tome porukom obavestio Slobodana Kašćelana: "Završio sam Dulu da ga ne hapse" i dobio odgovor: "Odlicno, gde bi s njim u zatvor onakvim, ne daj bože."